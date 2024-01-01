🔥🤩 Кака собрал своего идеального игрока. Угадайте, кого тут нет - Роналду или Месси?

Обладатель «Золотого мяча» Кака поучаствовал в популярном челлендже, где нужно собрать идеального футболиста по ключевым игровым качеством.

Экс-полузащитник «Реала» и «Милана» собрал практически идеальную «сборную». Поспорите?

«Левая нога. Я выберу Марсело. Думаю, что он невероятный. Это потрясающий игрок, обладающей массой способностей и качеств.

Правая нога - Неймар. Я обожаю его как игрока, и как человека. Так что беру его.

Скорость - Килиан Мбаппе. Он очень быстрый. Бегать с мячом - это не так уж и просто.

Сила - Эрлинг Холанд. Он очень сильный и мощный.

Техника - Лионель Месси. Я не думаю, что нужно объяснять мой выбор. Просто Месси.

Футбольный интеллект - Кевин де Брюйне. Да, я думаю, что он очень умен. Он может видеть игру и ее развитие раньше остальных. Он делает разницу», - сказал Кака.

Как вам такой игрок?