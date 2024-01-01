Планирует ли Нойер играть до 40 лет? Мануэль поделился планами на свою карьеру и рассказал, как на него повлиял год в лазарете

В декабре 2022 года Ману Нойер крайне неудачно съездил на горнолыжный курорт. Голкипер сломал ногу и выбыл из строя на 311 дней. Немец вернулся в строй только в октябре 2023 года и сразу вновь стал первым номером Рекордмайстера.

В 37 лет Нойер продлил контракт с «Баварией» еще на один сезон – до лета 2025 года. Вместе с Ману соглашение с клубом продлил и 35-летний Свен Ульрайх.

В беседе с издание tz Нойер рассказал, как на него повлиял год восстановления после тяжелой травмы:

«Год назад, конечно, было трудно представить, что я вернусь и вновь буду первым в «Баварии» и сборной, но я ставил перед собой такую цель. В последующие недели и месяцы после травмы я отдавал все силы на восстановление. Я получал невероятную поддержку от многих людей, я очень благодарен за это. Когда я сегодня стою в воротах, все эти люди могут расценивать это как их небольшую личную победу. В целом, этот год, безусловно, сформировал меня больше, чем предыдущие года. Это был год крайностей. Оглядываясь назад, я на самом деле могу сказать, что благодарен за многое».

Также журналисты попросили Ману поделиться планами на свою спортивную карьеру:

«Я не говорю публично о своих контрактах. Но я могу сказать, что у меня до сих пор есть цели, для достижения которых нужно еще немного времени. Я никогда не говорил, что буду играть до 40 лет, но я буду выходить на поле, пока мне это нравится, пока я выступаю на должном уровне и чувствую, что нужен. Конечно, параллельно в голове строятся четкие планы на то, что будет после завершения карьеры».

Нойер уже заработал статус легенды «Баварии» и бундестим. Ответная встреча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов стала для Мануэля 700-й игрой на клубном уровне. Голкиперу удалось не пропустить в 318-ти матчах.

В этом сезоне немец провел 11 встреч в составе «Баварии», в шести играх ворота Ману остались «сухими».

По вашему, как долго продлится карьера Нойера?