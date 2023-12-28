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🌟 «Эти игроки будут вечными». Гвардиола выделил шесть игроков изменивших футбол

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Пеп Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола.

«Честно говоря, я никогда не смогу быть Пеле. Никогда не видел, как он играл, но разговаривал с людьми, которые называли его величайшим.

То, что он сделал, это не просто три победы на чемпионатах мира и голы. Его появление было чем-то новым для футбола. Я даже не родился, когда он играл. Это как хороший фильм – наследие, о котором мы все еще говорим.

Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечными. Они сделали многое в течение долгих лет. Такие игроки меняют футбол к лучшему», – заявил Гвардиола.

30 комментариев
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Ответ Domian
Месси, Пеле, Марадона, Беккенбауэр. Кройфф как тренер. Роналду не к месту, без звания Чемпиона Мира он ниже рангом.
Ну куда Гвардиоле до твиттербоя домиана))
+14
-4
+10
Ответ Domian
Тут все в пределах логики. Без ЧМ в один ряд с Месси, Пеле, Марадоной, Беккенбауэром не встать.
Какой логики?)) твиттербойской?)) А Пеле с Марадоной ЛЧ не выигрывали, или это рофлотурик по твоему?))) Ладно Пеле не играл в Европе, Диоге ж играл))

забавно вообще про логику читать от чела, который ОФИЦИАЛЬНУЮ информацию в твиттере на всяких фан аккаунтах собирает))
+9
-2
+7
Ответ Александр Северный
у лысого от катарских денег совсем крыша поехала. какого чёрта здесь делает Роналду?! он только мог оставить наследие непонимающих в футболе имбецилов по ту сторону экрана.
Наверное Гвардиола получше тебя в футболе шарит, от то как раз по нужную сторону в отличии от тебя
+6
-3
+3
Ответ Domian
Как бы персофанам кринжа не хотелось, сколько бы + тебе ромка не наставил, но без ЧМ в один ряд к Месси, Пеле и Марадоне твой кумир никогда не встанет. Он ниже рангом. Его ж никто не признает, ни на одном серьезном уровне, ну кроме недалеких персофанов.
ясно, тупой игнор контраргументов. Но это объяснимо: в твоем твиттермирке реально 6 ЛЧ > 5 ЛЧ топ бомбардира команд, но 2 ЧМ < 1 ЧМ.

Никаких двойных стандартов. Чистая твиттерская справедливость

"Никто не признает" пишет чел под статьей где Пеп Гвардиола ставит их всех в один уровень.

Ты как вообще до этого доходишь-то?))

Хотя ясно, это Гвардиола недалёкий персофан. В твиттеррехаб его))
+4
-2
+2
Ответ Domian
Кстати ниша роналду это Платини, Кройфф, Ван Бастен. Чем плохо?
Да я в принципе не знаю что тебе там плохо, зачем ты меня спрашиваешь про свои ниши-то?))
+2
0
+2
Ответ Avdeev Vladislav
Ага, а Варди с Лестером тогда сколько весит? И в какой единице ты измеряешь?))) А у Пассареллы 2 кубка ЧМ. Теперь он лучше Месси? Или сюда стрелочка не поворачивается?)) Правда момент что Роналду был лучшим бомбардиром и почти везде игроком (по моему везде, но не уверен, лень проверять) во всех победных ЛЧ ты почему-то в сравнение с Хенто не пишешь :))
#хватитунижатьмессифанов
+5
-3
+2
Ответ Domian
Два чемпионства с Наполи весят больше чем 5 сулейских лч. Поймите вы криштибои, лч не того ранга турнир, что бы получать статус. У Хенто их 6, только он не конкурент Чемпиону Мира Диего.
Ага, а Варди с Лестером тогда сколько весит? И в какой единице ты измеряешь?)))

А у Пассареллы 2 кубка ЧМ. Теперь он лучше Месси? Или сюда стрелочка не поворачивается?))

Правда момент что Роналду был лучшим бомбардиром и почти везде игроком (по моему везде, но не уверен, лень проверять) во всех победных ЛЧ ты почему-то в сравнение с Хенто не пишешь :))
+5
-3
+2
Ответ Avdeev Vladislav
Ага, а Варди с Лестером тогда сколько весит? И в какой единице ты измеряешь?))) А у Пассареллы 2 кубка ЧМ. Теперь он лучше Месси? Или сюда стрелочка не поворачивается?)) Правда момент что Роналду был лучшим бомбардиром и почти везде игроком (по моему везде, но не уверен, лень проверять) во всех победных ЛЧ ты почему-то в сравнение с Хенто не пишешь :))
Кстати ниша роналду это Платини, Кройфф, Ван Бастен.
Чем плохо?
+1
0
+1
Ответ Domian
Два чемпионства с Наполи весят больше чем 5 сулейских лч. Поймите вы криштибои, лч не того ранга турнир, что бы получать статус. У Хенто их 6, только он не конкурент Чемпиону Мира Диего.
Почему 5 судейских? Лч с Мю судейская? Просто любопытно.
+3
-2
+1
Зидан еще
+7
-6
+1
Ответ morphvirg
Почему 5 судейских? Лч с Мю судейская? Просто любопытно.
Вот ЛЧ Месси в 2006, где он с 1/4 не появлялся на поле даже на скамейку - честная и справедливая. И ЛЧ имени Эвребе тоже - чувствуется запах справедливости в воздухе ведь.

А ЛЧ Роналду все судейские, любой твиттербой знает))
+3
-2
+1
Ответ Domian
https://youtu.be/BbK4-8EYQxQ?si=j2mMnVHVbkWntNoD Пеп никогда не ставит с Месси на один уровень никого, тем более после коронации 18.12.2022. А уж о ком , как о близком по величию он и говорит, так это Пеле и Марадона.
Так он и Ди Стефано, который в принципе на ЧМ не играл, упоминает в этом спиче, к чему это вообще? Он же сам говорит, что он очевидно biased , это нормально.

Да и речь в принципе не об этом, ты перечитай статью под которой строчишь комменты и пойми контекст, к чему этот реакт-ролик годичной давности? Он же в нем говорит что как раз если бы Месси и не выиграл ЧМ то для Пепа ничего не поменялось бы, ты вообще ролики смотришь перед тем как скидывать, или ты только в твиттере колупаться умеешь, а в ютубе так себе?))
+2
-1
+1
Ответ Domian
Дело еще в том, что ни один вопрос серьезного журналиста не идет в контексте Месси, Пеле, Марадона и кринж. Все сходится только к трем именам - Месси, Пеле, Марадона. Я не встречаю сейчас дебатов о роналду вообще ибо люди в массе своей понимают что дебаты могут быть среди равновеликих, а те, кто не может на столик Месси, Пеле и Марадоны поставить Кубок Мира просто не участвуют.
да для нормальных людей в принципе не показатель что встречает или не встречает скуф-твиттербой))) Ты же позоришься с каждым тезисом, ты буквально видео не можешь посмотреть перед тем как его прислать: в итоге в нём оказывается полная противоположность твоим словам и ты метаешься на "серьезных журналистов". Ты кстати серьезность по отсутствию эмодзи в твиттере определяешь, верно?)))

Роналду провалил 2022 год. Месси провалил 2023 год. Это два факта, любой "серьезный журналист" тебе подтвердит))
+2
-1
+1
А как же Роналдо? Первым уходил в полуфланг и всех накручивал
+1
0
+1
жаль что при упоминании Пеле забывают про Гарринчу. Я бы добавил в список Яшина
+3
-3
0
Ответ Avdeev Vladislav
Вот ЛЧ Месси в 2006, где он с 1/4 не появлялся на поле даже на скамейку - честная и справедливая. И ЛЧ имени Эвребе тоже - чувствуется запах справедливости в воздухе ведь. А ЛЧ Роналду все судейские, любой твиттербой знает))
Но были спорные моменты.
0
0
0
Ответ Avdeev Vladislav
Так он и Ди Стефано, который в принципе на ЧМ не играл, упоминает в этом спиче, к чему это вообще? Он же сам говорит, что он очевидно biased , это нормально. Да и речь в принципе не об этом, ты перечитай статью под которой строчишь комменты и пойми контекст, к чему этот реакт-ролик годичной давности? Он же в нем говорит что как раз если бы Месси и не выиграл ЧМ то для Пепа ничего не поменялось бы, ты вообще ролики смотришь перед тем как скидывать, или ты только в твиттере колупаться умеешь, а в ютубе так себе?))
Дело еще в том, что ни один вопрос серьезного журналиста не идет в контексте Месси, Пеле, Марадона и кринж.
Все сходится только к трем именам - Месси, Пеле, Марадона.
Я не встречаю сейчас дебатов о роналду вообще ибо люди в массе своей понимают что дебаты могут быть среди равновеликих, а те, кто не может на столик Месси, Пеле и Марадоны поставить Кубок Мира просто не участвуют.
+2
-2
0
Ответ Avdeev Vladislav
да для нормальных людей в принципе не показатель что встречает или не встречает скуф-твиттербой))) Ты же позоришься с каждым тезисом, ты буквально видео не можешь посмотреть перед тем как его прислать: в итоге в нём оказывается полная противоположность твоим словам и ты метаешься на "серьезных журналистов". Ты кстати серьезность по отсутствию эмодзи в твиттере определяешь, верно?))) Роналду провалил 2022 год. Месси провалил 2023 год. Это два факта, любой "серьезный журналист" тебе подтвердит))
Своего недоидола актуальным пытаются сделать отчаявшиеся персофаны)

В реальных дебатах кринжа больше нет. Если у Месси и есть с кем то дебаты, то это Пеле.
Роналду вообще неактуален, после 18.12.2022 на ваши потуги смотришь с ноткой жалости)
Подвел вас ваш кумир.
Исторически он проиграл, это факт.
Проще смириться и принять то, что Месси ЧЕМПИОН МИРА и в исторической иерархии он всегда будет выше роналду.
+1
-1
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Ответ Никола Тесла
А как же Роналдо? Первым уходил в полуфланг и всех накручивал
Ну Пеп "в течение долгих лет" выделяет. У Р9 не супер длинная карьера на топ уровне, даже у Армандыча длинней получается
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