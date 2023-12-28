🌟 «Эти игроки будут вечными». Гвардиола выделил шесть игроков изменивших футбол
Пеп Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола.
«Честно говоря, я никогда не смогу быть Пеле. Никогда не видел, как он играл, но разговаривал с людьми, которые называли его величайшим.
То, что он сделал, это не просто три победы на чемпионатах мира и голы. Его появление было чем-то новым для футбола. Я даже не родился, когда он играл. Это как хороший фильм – наследие, о котором мы все еще говорим.
Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечными. Они сделали многое в течение долгих лет. Такие игроки меняют футбол к лучшему», – заявил Гвардиола.
забавно вообще про логику читать от чела, который ОФИЦИАЛЬНУЮ информацию в твиттере на всяких фан аккаунтах собирает))
Никаких двойных стандартов. Чистая твиттерская справедливость
"Никто не признает" пишет чел под статьей где Пеп Гвардиола ставит их всех в один уровень.
Ты как вообще до этого доходишь-то?))
Хотя ясно, это Гвардиола недалёкий персофан. В твиттеррехаб его))
А у Пассареллы 2 кубка ЧМ. Теперь он лучше Месси? Или сюда стрелочка не поворачивается?))
Правда момент что Роналду был лучшим бомбардиром и почти везде игроком (по моему везде, но не уверен, лень проверять) во всех победных ЛЧ ты почему-то в сравнение с Хенто не пишешь :))
Чем плохо?
А ЛЧ Роналду все судейские, любой твиттербой знает))
Да и речь в принципе не об этом, ты перечитай статью под которой строчишь комменты и пойми контекст, к чему этот реакт-ролик годичной давности? Он же в нем говорит что как раз если бы Месси и не выиграл ЧМ то для Пепа ничего не поменялось бы, ты вообще ролики смотришь перед тем как скидывать, или ты только в твиттере колупаться умеешь, а в ютубе так себе?))
Роналду провалил 2022 год. Месси провалил 2023 год. Это два факта, любой "серьезный журналист" тебе подтвердит))
Все сходится только к трем именам - Месси, Пеле, Марадона.
Я не встречаю сейчас дебатов о роналду вообще ибо люди в массе своей понимают что дебаты могут быть среди равновеликих, а те, кто не может на столик Месси, Пеле и Марадоны поставить Кубок Мира просто не участвуют.
В реальных дебатах кринжа больше нет. Если у Месси и есть с кем то дебаты, то это Пеле.
Роналду вообще неактуален, после 18.12.2022 на ваши потуги смотришь с ноткой жалости)
Подвел вас ваш кумир.
Исторически он проиграл, это факт.
Проще смириться и принять то, что Месси ЧЕМПИОН МИРА и в исторической иерархии он всегда будет выше роналду.