🌟 «Эти игроки будут вечными». Гвардиола выделил шесть игроков изменивших футбол

Пеп Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола.

«Честно говоря, я никогда не смогу быть Пеле. Никогда не видел, как он играл, но разговаривал с людьми, которые называли его величайшим.

То, что он сделал, это не просто три победы на чемпионатах мира и голы. Его появление было чем-то новым для футбола. Я даже не родился, когда он играл. Это как хороший фильм – наследие, о котором мы все еще говорим.

Пеле, Марадона, Кройфф, Месси, Беккенбауэр, Роналду – эти игроки будут вечными. Они сделали многое в течение долгих лет. Такие игроки меняют футбол к лучшему», – заявил Гвардиола.