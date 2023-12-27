Сильнейшие: смотрим топ-5 лучших бомбардиров 2023 года

Наличие результативного бомбардира — это решающий фактор для любой команды. В конце концов, именно голы приносят победу в матчах. Качественный нападающий может превратить даже неочевидные моменты в голы.

Давайте посмотрим на пятерых игроков, которые забили больше всего голов в 2023-м году:

Гарбан Кафлан – 41 гол

Гарбхан Кафлан — наименее известное имя в списке. Он играет за клуб новозеландский клуб «Кашемир». 30-летний футболист был в отличной форме в 2023 году и стал самым результативным бомбардиром в Новой Зеландии, забив 41 гол в 27 матчах.

Эрлинг Холанд – 50 голов

Холанд провел феноменальный дебютный сезон в Премьер-лиге. Он – ловкий и атлетичный центральный нападающий, а большинство его ударов – смертоносны. Норвежец стал отличным усилением атаки Гвардиолы, забив 50 голов в 60 матчах в 2023-м году.

Харри Кейн – 52 гола

«Бавария» нашла замену Роберту Левандовски в лице Кейна. В 2023-м году англичанин отметился 52 голами за новый клуб и сборную.

Килиан Мбаппе – 52 гола

У Мбаппе просто не было неудачных сезонов с тех пор, как он перешел в «ПСЖ» из «Монако». 24-летний футболист – один из лучших бомбардиров XXI века, в уходящем году он отметился 52 голами в 53 матчах за клуб и сборную Франции.

Криштиану Роналду – 53 гола

Легендарный португалец выводит чемпионат Саудовской Аравии на новый уровень. В «Аль-Насре» он стал самым результативным бомбардиром планеты в 2023 году.

В этом году Роналду забил ошеломляющие 53 гола в 58 матчах во всех соревнованиях за клуб и сборную.