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Златан демонстрирует свое мастерство, наслаждаясь рождественскими каникулами в Майами☀️

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Футбол Футбол

Златан Ибрагимович нежится на солнышке, наслаждаясь рождественскими каникулами во Флориде.

Ибрагимович завершил карьеру в конце прошлого сезона, но доказал, что еще не утратил своих навыков, гоняя мяч по песку. Его также видели покупающим выпивку в баре, купающимся в море и позирующим для фотографий с болельщиками.

В Майами к шведу присоединилась его семья, в том числе супруга Хелена Сегер.

Ибрагимович вылетел в Соединенные Штаты, взяв перерыв в своей новой работе. Напомним, что Златан вернулся в свой бывший клуб «Милан» в качестве старшего консультанта.

Ранее в этом месяце было объявлено, что он присоединился к RedBird Capital Partners, которые владеют итальянским клубом. Ожидается, что он будет помогать футбольным операциям «Милана» и их имиджу клуба.

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Ибра - машина! Заслужил!
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