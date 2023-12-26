Тот самый момент, когда Икарди врезался головой в штангу ворот: это выглядит одновременно очень больно😭 и безумно смешно😂

Нарочно не придумаешь столь курьезный момент.

«Фенербахче» сыграл вничью с «Галатасараем» в домашнем матче чемпионата Турции (0:0). После игры гости раскритиковали судейство, выложив фотографию Мауро Икарди – у нападающего под глазом был синяк.

Вот только игроки «Фенера», как и судьи матча, тут совершенно не при чем. Аргентинец умудрился врезаться в штангу ворот, причем на полном ходу.

Стоит признать, 6-й номер соперника, возможно, чуть подтолкнул нападающего, но комичность момента это не отменяет.