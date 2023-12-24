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Конор Макгрегор решил «помериться» с Роналду у кого круче часы - победа явно за Кришем😎

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Они стали героями вечера бокса в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии в рамках ежегодного фестиваля Riyadh Seasons прошел большой боксерский вечер с участием Дмитрия Бивола, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Главными звездами на трибунах стали Конор Макгрегор и Криштиану Роналду - монолог бойца ММА вообще стал главным мемом выходных.

В конце беседы Конор хотел пожать руку Криштиану, но перед этим решил сравнить свои часы с теми, что были на руке у Роналду.

Судя по реакции обоих - в этой дуэли победителем вышел Криш - на мероприятие он пришел с часами Hublot King Gold Rainbow, стоимостью $100 000.

1 комментарий
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на вид как бижутерия из перехода
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