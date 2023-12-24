Макгрегор доставал Роналду на боксерском вечере. Криштиану было очень неловко почти минуту

На боксерский вечер Day of Reckoning в Саудовской Аравии приехали одни из самых громких имен в спорте. Энтони Джошуа сражался с Отто Валлином, а Деонтей Уайлдер – с Джозефом Паркером.

Посмотреть бои пришел и Криштиану, захватив сына.

В какой-то момент к Криштиану подсел Конор Макгрегор, которого португалец то ли не узнал, то ли не хотел узнавать. Ирландец рассказывал португальцу даже о стиле боя Бивола. Роналду не реагировал, но в конце концов заулыбался после более чем минутной беседы с Конором.

В комментариях все заметили, насколько неловко португальцу:

«Роналду думает, что бог спасет его», – пошутил один из фанатов.

Другой добавил: «Роналду выглядит так неловко».