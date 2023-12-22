Гаспачо
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🤔 Мусиала назвал три клуба, которые могут помешать «Баварии» выиграть ЛЧ. Угадаете?

Джамал Мусиала Джамал Мусиала
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Трудно спорить с тем, что «Бавария Мюнхен» является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. Немецкий гранд лихо прошел групповой этап и показывает уверенно стабильный футбол.

Букмекеры считают «Сити» безоговорочным фаворитом евросезона. А вот Джамал Мусиала считает, что есть три клуба, который могут помешать планам «Баварии».

Мусиала считает «Арсенал», «Сити» и мадридский «Реал» наиболее опасными соперниками «Баварии».

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» - это главные фавориты. Но «Арсенал» также очень хорош под руководством Микеля Артеты.

Я рад, что некоторые эксперты называют меня и Беллингема главными талантами Европы. Мы друзья и были соседями по комнате, а теперь он играет в «Реале», а я в «Баварии» - это безумие.

Индивидуальные награды сильно связаны с успехом команды. Если вы выигрываете много титулов со своим клубом и национальной командой, то ваши шансы на получение призов увеличиваются», - заявил Мусиала.

4 комментария
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Даже очень молодые игроки до этого допетрили...а Мбаппе нет.)
+6
0
+6
Ответ Ёж, которому понятно
Мбаппе в 25 уже почти миллиардер. Вы уверены, что он где-то проиграл или что-то не понимает?
Мне кажется у Маска больше денег,но ему они уже не нужны,ему нужно признание.После определённого количества нулей,деньги делают себя сами.
+2
0
+2
Ответ Аврал
Даже очень молодые игроки до этого допетрили...а Мбаппе нет.)
Мбаппе в 25 уже почти миллиардер. Вы уверены, что он где-то проиграл или что-то не понимает?
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