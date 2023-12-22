🤔 Мусиала назвал три клуба, которые могут помешать «Баварии» выиграть ЛЧ. Угадаете?

Трудно спорить с тем, что «Бавария Мюнхен» является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. Немецкий гранд лихо прошел групповой этап и показывает уверенно стабильный футбол.

Букмекеры считают «Сити» безоговорочным фаворитом евросезона. А вот Джамал Мусиала считает, что есть три клуба, который могут помешать планам «Баварии».

Мусиала считает «Арсенал», «Сити» и мадридский «Реал» наиболее опасными соперниками «Баварии».

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» - это главные фавориты. Но «Арсенал» также очень хорош под руководством Микеля Артеты.

Я рад, что некоторые эксперты называют меня и Беллингема главными талантами Европы. Мы друзья и были соседями по комнате, а теперь он играет в «Реале», а я в «Баварии» - это безумие.

Индивидуальные награды сильно связаны с успехом команды. Если вы выигрываете много титулов со своим клубом и национальной командой, то ваши шансы на получение призов увеличиваются», - заявил Мусиала.