😈 Соцсети обсуждают злобную улыбку Рафиньи после объявления Дембеле обладателем «ЗМ». Слухи о ненависти к Ямалю правдивы? 😲

Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч». Еще это значит, что самым большим неудачников церемонии стал Ламин Ямаль, занявший второе место.

18-летний вингер «Барсы» откровенно расстроился и явно рассчитывал на победу.

А вот его партнер по команде Рафинья, занявший пятую строчку, не торопился разделить негативные эмоции.

Люди все видят.

💭 «Слухи правдивы, Рафинья действительно терпеть не может Ямаля, просто посмотрите на его улыбку, когда Дембеле выиграл».

💭 «Одно из двух – либо он так рад за Дембеле, либо действительно ненавидит Ямаля».

💭 «Тогда не стоит удивляться, что он лишь пятый».

💭 «Барса» сама лишила его шансов на победу».

💭 «Ему есть на что обижаться».