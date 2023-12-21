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Японец Такефуса Кубо и кореец Ли Кан Ин впервые сыграли друг с другом в 12 лет - теперь они встретятся в плей-офф Лиги чемпионов

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Жизнь пишет свои сценарии.

Полузащитники впервые вышли на поле друг против друга в юношеском чемпионате Испании - было это в далеком 2013 году, Кубо играл тогда за «Барсу», а Ли Кан Ин представлял «Валенсию».

Теперь футболисты встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов - Кубо сейчас является лидером «Реал Сосьедад», а корейский полузащитник регулярно выходит в составе «ПСЖ». Красивая футбольная петля.

2 комментария
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Браво! Удач и побед!
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да и хрен с ними
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