Японец Такефуса Кубо и кореец Ли Кан Ин впервые сыграли друг с другом в 12 лет - теперь они встретятся в плей-офф Лиги чемпионов

Жизнь пишет свои сценарии.

Полузащитники впервые вышли на поле друг против друга в юношеском чемпионате Испании - было это в далеком 2013 году, Кубо играл тогда за «Барсу», а Ли Кан Ин представлял «Валенсию».

Теперь футболисты встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов - Кубо сейчас является лидером «Реал Сосьедад», а корейский полузащитник регулярно выходит в составе «ПСЖ». Красивая футбольная петля.