Знакомьтесь с женой нового любимчика болельщиков «Челси» Джордже Петровича – мисс Сербия Джина

Новая звезда «Челси» вратарь Джордже Петровича помог «синим» выйти в полуфинал Кубка лиги после драматического камбэка в матче с «Ньюкаслом».

На трибунах присутствовала болельщица Петровича номер один - его великолепная жена Джина.

Бывшая Мисс Сербия, принимавшая участие в конкурсе красоты Мисс Земля в 2021 году, теперь владеет собственным брендом одежды Fashion Djins.

Пара вместе давно, еще с тех пор, как Петрович выступал за сербский клуб «Чукарички». В 2022 году Петрович переехал в Америку, подписав контракт с «Нью-И́нглэнд Революшн», но, прежде чем осуществить свою мечту в США, он сделал Джине предложение.

Сербский голкипер подписал контракт с «Челси» на 7 лет за 14 млн фунтов, поэтому любители АПЛ смогут часто видеть Джину на трибунах.