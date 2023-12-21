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Знакомьтесь с женой нового любимчика болельщиков «Челси» Джордже Петровича – мисс Сербия Джина

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Новая звезда «Челси» вратарь Джордже Петровича помог «синим» выйти в полуфинал Кубка лиги после драматического камбэка в матче с «Ньюкаслом».

На трибунах присутствовала болельщица Петровича номер один - его великолепная жена Джина.

Бывшая Мисс Сербия, принимавшая участие в конкурсе красоты Мисс Земля в 2021 году, теперь владеет собственным брендом одежды Fashion Djins.

Пара вместе давно, еще с тех пор, как Петрович выступал за сербский клуб «Чукарички». В 2022 году Петрович переехал в Америку, подписав контракт с «Нью-И́нглэнд Революшн», но, прежде чем осуществить свою мечту в США, он сделал Джине предложение.

Сербский голкипер подписал контракт с «Челси» на 7 лет за 14 млн фунтов, поэтому любители АПЛ смогут часто видеть Джину на трибунах.

7 комментариев
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Петрович и Петровна=❤️
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" ... любители АПЛ смогут часто видеть Джину на трибунах."
Только её груди друг друга никогда не увидят🤣
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Хороша, Джина!
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А Мисс Сербия она за что? Да у неё миловидная внешность, но мы вроде про Сербию говорим, а не про Англию, где миловидную белую девушку найти проблема. В Сербии или в России дофига девушек намного красивее её. Это конечно вкусовщина, но ничего особо вау я не вижу.
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тема сисек не раскрыта
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