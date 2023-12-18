Бунт на корабле. Ведущие игроки «Дортмунда» выступили против тренера Терзича

Не устраивает тактика.

Немецкий Sky Sport разразился мощным инсайдом: некоторые игроки-лидеры «Боруссии Дортмунд» недовольны главным тренером клуба Эдином Терзичем.

В последних семи матчах Бундеслиги команда одержала всего одну победу − слишком мало для тех, кто до последнего тура претендовал на чемпионство прошлого сезона. Критика в адрес тренера теперь льется не только с трибун, но и изнутри.

Отставание от четвертого лигочемпионского места выросло до пяти очков. Во вторник вечером «Дортмунду» предстоит сыграть против «Майнца» и давление на 41-летнего специалиста велико. Ведь в последнем матче года кровь из носу нужно побеждать.

По данным Sky Infos, все больше игроков теряют веру в то, что Терзич сможет переломить ситуацию. После кубкового поражения от «Штутгарта» (0:2) две недели назад произошел интересный инцидент: совет команды попросил Терзича изменить тактику. У некоторых звезд сложилось впечатление, что Эдин готов был изменить своим взглядам на футбол только против своей воли.

«В последних матчах мы хотели больше прессинговать, отношение изменилось, − сказал вратарь клуба Грегори Кобель после 1:1 в Аугсбурге. «В предыдущих матчах мы были более пассивны, в этот раз мы были более активны. Я думаю, это хорошо, что мы снова стали играть так», - добавил Юлиан Брандт. − Это больше подходит команде».

В команде растет критика со стороны тех, кто считает Терзича хорошим парнем, но недоволен им и его помощниками из-за тактических недостатков. Источники в клубе утверждают, что некоторые игроки «Дортмунда» добились аудиенции у босса клуба Ханса-Йоахима Ватцке и сообщили ему о сомнениях, мотивируя их тем, что дальнейшее сотрудничество с Терзичем нецелесообразно. Когда Ватцке спросили об этом журналисты, он все отрицал.

Однако протесты игроков не находят отклик у руководства. Ватцке хочет сохранить тренера, с которым у него установились дружеские отношения и которому он благодарен за победу в Кубке Германии 2021 года. Даже если Терзич проиграет матч против «Майнца», его позиции в клубе непоколебимы.

Ватцке, которого консультирует Маттиас Заммер, в какой-то степени также пытается защитить себя. Ведь в случае с расставанием с тренером, он бы и сам оказался под огнем. Именно босс клуба перед началом сезона предоставил Терзичу большие полномочия и дал гарантию работы: «Мы идем по этому пути с Эдином».

На руку тренеру играет еще и тот факт, что в Лиге чемпионов «Дортмунд» смог выйти из группы смерти с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом». Однако внутри команды некоторые игроки считают, что «Дортмунд» выигрывает не с Терзичем, а вопреки ему.

«Я могу только продолжить говорить, что чувствую поддержку, в том числе из раздевалки. Мы уже дважды показали, что можем выйти из подобной ситуации», − сказал Эдин Терзич в комментарии Sky.

Спортивный директор Себастьян Кель, которого также критикуют за состав команды, сказал, что будет проведен всесторонний анализ первой половины сезона. «Мы всегда находимся под давлением. В конце концов, помогают только победы. Мы знаем свое положение в таблице. После «Майнца» сделаем выводы и проанализируем ситуацию, как и в прошлом году. Не должны упускать из виду попадание в Лигу чемпионов».

Отношения между Терзичем и Келем считаются напряженными. Летом два человека, принимающие решения, не всегда сходились во мнениях по трансферным вопросам. Что будет дальше − время покажет.