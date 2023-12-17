📸Остановите эту машину! Осимхен отдал один из самых зрелищных голевых пасов сезона 🤯
Оставалось только попасть в створ.
В матче 16 тура Серии А «Наполи» дома принимал «Кальяри». Команда Вальтера Мадзарри открыла счет только на 69-й минуте, а спустя три минуты пропустила. Победный гол с передачи Виктора Осимхена забил Хвича Кварацхелия − 2:1.
Голевой пас нигерийца − отдельное произведение искусства. Осимхен в чужой штрафной жонглировал мячом в воздухе.
Затем подбил его головой и опустил на землю.
Пробросил под опекой сразу двух защитников себе на ход.
А затем сильно и точно отправил в сторону одиннадцатиметровой отметки.
Хвича Кварацхелия уже расстреливал вратаря.
Шесть касаний мяча в воздухе − именно столько насчитал официальный аккаунт Серии А в Твиттере.