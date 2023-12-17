Гаспачо
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📸Остановите эту машину! Осимхен отдал один из самых зрелищных голевых пасов сезона 🤯

Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
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Виктор Осимхен Виктор Осимхен
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Оставалось только попасть в створ.

В матче 16 тура Серии А «Наполи» дома принимал «Кальяри». Команда Вальтера Мадзарри открыла счет только на 69-й минуте, а спустя три минуты пропустила. Победный гол с передачи Виктора Осимхена забил Хвича Кварацхелия − 2:1.

Голевой пас нигерийца − отдельное произведение искусства. Осимхен в чужой штрафной жонглировал мячом в воздухе.

Затем подбил его головой и опустил на землю.

Пробросил под опекой сразу двух защитников себе на ход.

А затем сильно и точно отправил в сторону одиннадцатиметровой отметки.

Хвича Кварацхелия уже расстреливал вратаря.

Шесть касаний мяча в воздухе − именно столько насчитал официальный аккаунт Серии А в Твиттере.

2 комментария
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Спортс скоро уже всю раскадровку начнёт выкладывать, 30 кадров в секунду, а видео все не будет
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Но в створ Квара не попал, штанга помогла - так еще красивее)
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