📸Остановите эту машину! Осимхен отдал один из самых зрелищных голевых пасов сезона 🤯

Оставалось только попасть в створ.

В матче 16 тура Серии А «Наполи» дома принимал «Кальяри». Команда Вальтера Мадзарри открыла счет только на 69-й минуте, а спустя три минуты пропустила. Победный гол с передачи Виктора Осимхена забил Хвича Кварацхелия − 2:1.

Голевой пас нигерийца − отдельное произведение искусства. Осимхен в чужой штрафной жонглировал мячом в воздухе.

Затем подбил его головой и опустил на землю.

Пробросил под опекой сразу двух защитников себе на ход.

А затем сильно и точно отправил в сторону одиннадцатиметровой отметки.

Хвича Кварацхелия уже расстреливал вратаря.

Шесть касаний мяча в воздухе − именно столько насчитал официальный аккаунт Серии А в Твиттере.