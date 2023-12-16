Агуэро рассказал о самой глупой покупке времен «Сити». Потратил много денег и практически не пользовался

Неизвестно, продал ли.

В «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. Это значит, что он зарабатывал достаточно, чтобы не ограничивать себя в различных спорных покупках.

Аргентинец очень любил коллекционировать автомобили и его автопарк насчитывал десятки образцов. В 2021 году в интервью Santo Sabado Агуэро признался, что понятия не имеет, зачем он купил одну из своих машин.

«Черт возьми, я не знаю, зачем я купил Lamborghini. За шесть лет я проехал на ней, наверное, около 1200 км − почти не пользовался. Я уже два года ломаю голову, какого хрена я ее взял. Теперь единственное, что она делает, − это покрывается грязью. Она уже вся в паутине».

Серхио не сообщил конкретную модель, но по данным Marca у него была Lamborghini Aventador S 2020 года выпуска. На сегодня ее стоимость оценивается в 380 тысяч фунтов.

Сейчас аргентинец наслаждается послефутбольной жизнью. Он был вынужден завершить карьеру из-за сердечной аритмии и теперь занимается своей киберспортивной командой KRU Esports, а также участвует в Kings League Пике.