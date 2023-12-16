Фергюсон назвал игру андердога «фантастической» после разгрома 1:5: над ним смеялись, а сейчас эта команада идет третьей в АПЛ

Через две недели Алексу Фергюсону исполнится 82, но он все так же проницателен и понимает футбол как в лучшие годы в «МЮ».

Во время первого тура этого сезона АПЛ Сэр Алекс пришел экспертом на предматчевое ТВ-шоу и рассказал, как сильно его впечатлила «Астон Вилла» – хотя проиграла 1:5 «Ньюкаслу»:

«Я смотрел «Астон Виллу» и не мог поверить в счет. Честно говоря, «Астон Вилла» играла в фантастический футбол и проиграла просто из-за плохих голов.

«Ньюкасл» очень сложно обыграть, особенно на их поле, и их менеджер проделал там отличную работу. Это удивительная игра, футбол. Можно обыгрывать команды на выезде и не забивать – именно это произошло с «Астон Виллой».

Некоторые эксперты с трудом сдерживали улыбку после комплиментов Фергюсона команде, проигравшей 1:5. Однако за 16 туров «Вилла» доказал, что Сэр Алекс не ошибался: к середине декабря команда Эмери взлетела на третье место, задушив при этом «Арсенал» и «Сити» (оба матча – 1:0).

После поражения от «Астон Виллы» Пеп Гвардиола заявил, что «победила лучшая команда».