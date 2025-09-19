Идеальная картинка: Алиша Леманн тренируется у бассейна с видом на озеро Комо 😍

Алиша Леманн продемонстрировала свои футбольные навыки, греясь на солнце на озере Комо.

Швейцарская футболистка присоединилась к «Комо» летом, проведя всего один сезон в «Ювентусе». 26-летняя Леманн провела всего 22 матча за «бьянконери», но выиграла Серию А и Кубок Италии.

Алиша наслаждается жизнью в Ломбардии: девушка поделилась с подписчиками кадрами своего отдыха у бассейна и показала, как оттачивает свои навыки с партнёршей по «Комо» Рамоной Петцельбергер.