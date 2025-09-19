🎥 Судейские скандалы есть и в юношеской Ла Лиге. Пострадала «Кастилья»

Нет в Испании команды, которая осталась бы довольна судейством, нет таких клубов и на юношеском уровне.

В матче «Кастильи» с «Расингом» Сауль Гарсия попал локтем в челюсть Хоану Мартинесу, стык выглядел очень болезненным. Главный арбитр на это никак не отреагировал. По новым правилам тренер может запросить от судьи просмотр эпизода, так и поступил Альваро Арбелоа. Арбитр с помощью VAR вынес вердикт: это только желтая.

Арбелоа с таким решением не согласен:

«Я считаю, что это красная, нельзя локтем целить в шею соперника. Но, знаете, решения судей меня больше не удивляют. Оправдания закончились, а ошибки остались. Но я не собираюсь тратить на это энергию, мне нужно сосредоточиться на работе со своими игроками.

Судейский уровень такой, какой есть. Это как с солнцем: если жарко, то жарко. Больше ничего с этим не сделаешь».

Альваро не удивляется, потому что буквально за три дня до матча с «Расингом» в игре с молодежкой «Атлетика» вторую желтую получил Сестеро Санчо из «Кастильи» – то удаление тоже вызвало много споров.

