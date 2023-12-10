Пирло достается в Серии Б. Игрок «Сампдории» чересчур страстно отпраздновал победу вместе с главным тренером

Вестибулярный аппарат у Андреа в порядке.

«Сампдория» под руководством Пирло постепенно находит свою игру.

Экс-полузащитник «Ювентуса» возглавил клуб, вылетевший в Серию Б, в июне этого года. Поначалу результаты были крайне плачевными — в 12 первых матчах команда одержала лишь 2 победы. Но в ноябре черная полоса генуэзцев наконец закончилась, и они, выиграв 4 матча из последних 5, выбрались на десятую строчку турнирной таблицы.

В субботу «Сампа» взяла три очка, обыграв «Лекко» со счетом 2:0. Оба гола забил 21-летний Себастьяно Эспозито, арендованный у «Интера». Итальянский нападающий стал ключевым футболистом команды Пирло, и, судя по всему, с главным тренером его связывают отличные отношения.

Как только прозвучал финальный свисток, Эспозито в порыве радости схватил Андреа за воротник и начал его безумно трясти.

Тренер явно был не против такого обращения, и это сумасшедшее празднование завершилось дружескими объятиями. Но такое взаимодействие между игроком и боссом уж точно увидишь не каждый день.