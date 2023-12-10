Гаспачо
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Пирло достается в Серии Б. Игрок «Сампдории» чересчур страстно отпраздновал победу вместе с главным тренером

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Вестибулярный аппарат у Андреа в порядке.

«Сампдория» под руководством Пирло постепенно находит свою игру.

Экс-полузащитник «Ювентуса» возглавил клуб, вылетевший в Серию Б, в июне этого года. Поначалу результаты были крайне плачевными — в 12 первых матчах команда одержала лишь 2 победы. Но в ноябре черная полоса генуэзцев наконец закончилась, и они, выиграв 4 матча из последних 5, выбрались на десятую строчку турнирной таблицы.

В субботу «Сампа» взяла три очка, обыграв «Лекко» со счетом 2:0. Оба гола забил 21-летний Себастьяно Эспозито, арендованный у «Интера». Итальянский нападающий стал ключевым футболистом команды Пирло, и, судя по всему, с главным тренером его связывают отличные отношения. 

Как только прозвучал финальный свисток, Эспозито в порыве радости схватил Андреа за воротник и начал его безумно трясти.

Тренер явно был не против такого обращения, и это сумасшедшее празднование завершилось дружескими объятиями. Но такое взаимодействие между игроком и боссом уж точно увидишь не каждый день.

 

8 комментариев
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Э, не трожжь старого!
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Почему каждый раз при таких тупых новостях, автор один и тот же? Можно даже не проверять.
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"Экс-полузащитник «Ювентуса» "
Всё правильно вроде, но фаны "россонери" обиделись - всё же 10 лет в Милане перевешивают четырёхлетку в Юве.
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Просто интерист решил по старой памяти гобба тряхануть.
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Автор ты не прав. Не против он был блин. Откуда знаешь просто на публике решил не выяснять отношения, но наверняка поговорил тет а тет. Нельзя так должна быть субординация, иначе это бардак полный. Он тренер начальник и такое поведение недопустимо. Не помню чтоб другие забивая в финалах ЛЧ или ЧМ так делали и близко. Помню Иммобиле в 1/4 ЛЕ забил важнейший гол, и взял за шиворот и начал трести Индзаги. Выглядело страстно и все такое, но многим это не понравилось. Позже если верить инфе был разговор серьезный и больше Иммобиле себе такое не позволял. А тут какая то серия Б
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«Прости, если тряхнул»
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Всегда так с друзьями здороваюсь.
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