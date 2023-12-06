Инфлюэнсер или футболист? В Кубке Германии за «Герту» дебютировал блогер с 2 млн подписчиков

«Герта» и «Гамбург» подарили фанатам зрелищный матч в 1/8 Кубка Германии. Основное время закончилось ничьей 2:2, в овертайме соперники забили еще по голу. Исход встречи был решен в серии одиннадцатиметровых, где сильнее оказались представители столичного клуба.

Один из пенальти «Герты» реализовал 27-летний Надер Эль-Джиндауи. Для правого вингера это был дебют не только в составе берлинцев, но и вообще на профессиональном уровне. В 2022 году он перебрался в дубль «Герты», с командой он сражался в четвертом по силе дивизионе.

Наконец Надер сыграл за основу «старой дамы» – и сразу в победном матче Кубка!

По числу подписчиков в соцсетях вингер обходит свой клуб! На инстаграм Эль-Джиндауи подписаны больше 2 млн человек, а на аккаунт «Герты» – чуть больше 300 тысяч. В ютубе у игрока 1,75 млн подписчиков, а в тиктоке – 2,6 млн!

Чем же Надер балует свою аудиторию? Модными фотографиями с женой и дочкой.

Кстати, супруга Эль-Джиндауи, Луиза, на 100 тысяч подписчиков обходит мужа.

Надер также развлекает аудиторию лайфстайл контентом. Во влогах он показывает свою повседневную жизнь, путешествия с семьей и, вы удивитесь, футболист постит кулинарные ролики.

Самое популярное видео на канале Эль-Джиндауи набрало 5,7 млн просмотров. Суть ролика: Луиза сутки разговаривает с мужем на польском, а он сутки ее не понимает.

Если еще не устали от смысловой нагрузки, тогда двигаемся дальше. Какой современной блогер обходится без модных танцев? Правильно, никакой. В соцсетях Надера и такой контент, разумеется, есть.

За право подписать контракт с Эль-Джиндауи боролись nike и adidas. Победу в этой схватке одержала американская компания.

После победы над «Гамбургом» журналист спросил у Надера, кто же он – футболист или инфлюэнсер. Эль-Джиндауи ответил просто: «Я часть «Герты».

Роналду и Месси пора начать бояться. Конкурент уже на подходе.