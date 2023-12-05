«Мне все равно, у кого больше трофеев». Одна из самых красивых футболисток выбрала величайшего игрока

В последние 15 лет споры о величайшем игроке стали главной темой среди футбольного комьюнити. Одна из самых красивых футболисток, хорватка Ана-Мария Маркович, голосует за легенду мадридского «Реала»:

«Мой любимый футболист – Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинирован. Именно из-за него я ношу седьмой номер, именно из-за него я вообще играю в футбол.

Он – моя мотивация. Мне все равно, что у кого-то больше трофеев, чем у него. В моем сердце он – величайший футболист всех времен, и всегда им будет».