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«Мне все равно, у кого больше трофеев». Одна из самых красивых футболисток выбрала величайшего игрока

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В последние 15 лет споры о величайшем игроке стали главной темой среди футбольного комьюнити. Одна из самых красивых футболисток, хорватка Ана-Мария Маркович, голосует за легенду мадридского «Реала»:

«Мой любимый футболист – Криштиану Роналду, потому что он очень дисциплинирован. Именно из-за него я ношу седьмой номер, именно из-за него я вообще играю в футбол.

Он – моя мотивация. Мне все равно, что у кого-то больше трофеев, чем у него. В моем сердце он – величайший футболист всех времен, и всегда им будет».

18 комментариев
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В футбольном плане у нее нет ничего выдающегося. На слуху только из-за внешности. И кумира выбрала похожего на себя.
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Ну это классика от фанатов Кришти - "Не потому, что хорошо играет в футбол, а потому, что очень дисциплинирован". У Кришти просто нет футбольных навыков, за которые его можно любить, только околофутбольные
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В принципе большинство Кринжофанов тоже выбирают Криштика по нефутбольным причинам. Им нравится его внешность, они видели какие-то видео в тиктоках и думают, что Криштик единственный футболист, который тренируется) Просто кринж)))
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Ответ Заяцволк
Ну это классика от фанатов Кришти - "Не потому, что хорошо играет в футбол, а потому, что очень дисциплинирован". У Кришти просто нет футбольных навыков, за которые его можно любить, только околофутбольные
Ну не перегибай. Криш в любом случае топище, просто не повезло играть в одну эпоху с Месси
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Какой читатели должны сделать вывод? - каждый дрочит как он хочет!
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Ответ Diego 95
Ок,держи в курсе
Ок, буду, но вряд ли тут что-то поменяется со временем, у Кришти скорее всего не появятся такие футбольные качества, за которые его будут хвалить болельщики )
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Ответ Заяцволк
Ну это классика от фанатов Кришти - "Не потому, что хорошо играет в футбол, а потому, что очень дисциплинирован". У Кришти просто нет футбольных навыков, за которые его можно любить, только околофутбольные
Сам фанат Месси, но писать что у Криша нет футбольных навыков.... Это себя не уважать
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Ответ Diego 95
Ок,держи в курсе
Ты видимо читать не умеешь!
Тебя уже оповестили.
К.Р. не имеет футбольных навыков, за которые его можно любить.
Деньги и без него все любят!
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Ответ Микола Лютий
Сам фанат Месси, но писать что у Криша нет футбольных навыков.... Это себя не уважать
Ладно, всё же стоит отметить два его качества - дуга и прыжок на 3 метра, ну такое себе, об этом высказывающиеся личности обычно не упоминают
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Ответ Илья Мурашов
В футбольном плане у нее нет ничего выдающегося. На слуху только из-за внешности. И кумира выбрала похожего на себя.
А ты его только в 38 лет его увидел? Не видел как играл в МЮ он? Как рвал и сажал на задницу соперников? Как в Реале уничтожал, а потом стал супер бомбардиром? Как арсеналу положил штрафной? Как марселю чуть ли не с центра забил со штрафного? Никаких навыков.
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Вот по этим принципам все фанаты выбрали рюналду. Типо, а мне п#### умеет он играть или нет, главное красивый и есть пресс.
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Даа… мнение таких силиконовых кукол дорогого стоит!! Они же специально такие заявления выкидывают, чтоб обратить на себя внимание… и раз некоторые публикуют их фотографии, то их миссия выполнена…. Ну оочень интересно!!!!
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Ответ Заяцволк
Ок, буду, но вряд ли тут что-то поменяется со временем, у Кришти скорее всего не появятся такие футбольные качества, за которые его будут хвалить болельщики )
Мало того пренебрежительно относится к матери своих детей!
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Ответ Заяцволк
Ну это классика от фанатов Кришти - "Не потому, что хорошо играет в футбол, а потому, что очень дисциплинирован". У Кришти просто нет футбольных навыков, за которые его можно любить, только околофутбольные
Один из наибольших бредов, которые я читал на спортсе. Роналду - один из величайших футболистов в истории. Это я как поклонник таланта Месси говорю.

Но, в целом, не удивлен, что прочел это от заяцволка.
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