Гаспачо
Блог

Сира Мартинес – дочь Луиса Энрике делает карьеру в конном спорте

Луис Энрике Луис Энрике
Клубы Клубы
Ферран Торрес Ферран Торрес
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Дочь тренера «ПСЖ» Луиса Энрике Сира Мартинес прокладывает свой путь в мире конного спорта.

Сира уже является чемпионкой мира по конному спорту на юношеском уровне, также девушка играет в поло.

23-летняя Сира катается на лошадях с детства. Ранее она признавалась, что отец дает ей советы, хотя сам занимается другим видом спорта.

«Мой отец дает мне лучшие советы», - рассказала она в интервью Marca. «Он ничего не знает о лошадях, но как тренер дает хорошие советы, воспринимая меня, как спортсменку».

Что касается успехов в личной жизни, то многие помнят, что дочь Луиса Энрике встречалась с нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом, но минувшим летом пара рассталась. 

Сейчас Сира сосредоточена на своей спортивной карьере.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошв , амазонка!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий