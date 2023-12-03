Сира Мартинес – дочь Луиса Энрике делает карьеру в конном спорте

Дочь тренера «ПСЖ» Луиса Энрике Сира Мартинес прокладывает свой путь в мире конного спорта.

Сира уже является чемпионкой мира по конному спорту на юношеском уровне, также девушка играет в поло.

23-летняя Сира катается на лошадях с детства. Ранее она признавалась, что отец дает ей советы, хотя сам занимается другим видом спорта.

«Мой отец дает мне лучшие советы», - рассказала она в интервью Marca. «Он ничего не знает о лошадях, но как тренер дает хорошие советы, воспринимая меня, как спортсменку».

Что касается успехов в личной жизни, то многие помнят, что дочь Луиса Энрике встречалась с нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом, но минувшим летом пара рассталась.

Сейчас Сира сосредоточена на своей спортивной карьере.