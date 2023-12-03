Гаспачо
Блог

«Через пять лет «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе». Пике рассказал об экономике в современном спорте

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Жерар Пике Жерар Пике
Интер Майами Интер Майами
МЛС МЛС
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Жерар Пике умеет напонмить о себе громким словом. На днях экс-защитник «Барсы» порассуждал о том, как американский спорт стремительно прогрессирует:

«Американский спорт нравится мне больше. Он привлекательнее, чем европейский. На экономическом уровне все структурировано лучше для клубов. В Европе все в руках игроков.

«Барселона» и «Реал Мадрид» не смогут быть конкурентоспособны в долгосрочной перспективе, это очевидно. В США деньги распределяются поровну между 30 клубами, их делят таким образом, чтобы команды были максимально защищены.

Что происходит в Европе? Каждая лига регулируется по-разному. В Ла Лиге очень строгий фэйр-плей, а в других лигах – по-другому. И потом в Европе вам придется соревноваться с этими командами.

Поскольку не существует регулирования фэйр-плей, есть риск, что эти клубы будут платить больше другими способами, и в конечном итоге «Барса» и «Реал» не смогут быть конкурентоспособны.

Мы находимся на пути к тому, что через пять лет «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе. Либо правила регулируются, либо мы конкурируем не по одним правилам. В США это регулируется».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ныннадо такого президента в Барсе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пике ничего не понимает, но делает вид, что разбирается. Уже было так в истории, что испанские команды и чемпионат были не на первых ролях. Это и серия А, и АПЛ сильно были впереди, тогда было всё гораздо тяжелее. Сейчас вопрос в другом, что клубный европейский футбол перестаёт быть интересным. Люди тратят меньше времени на него. Частично это связано с тем, что мало классных матчей между равными командами из разных лиг, частично с падением уровня футбола в сборных в сравнении с клубами, но главное, что появились другие интересы и другие виды спорта. Это заметили в начале этого десятилетия, можно попытаться превести контраргумент в лице ФИФА и его псевдотурнирчика. Но очевидно, что озвученные ими рейтинги были нереальными, а поддельными. В реальности всё выглядит плохо, потому что футбол не может дать крутой турнир с реальным участием сильнейших футболистов и команд. ЛЧ имеет серьёзные минусы, хотя она и является таким турниром сегодня на деле, но там мало по-настоящему крутых матчей и противостояний, много случайного фактора. А нужен турнир, где бы самые сильные играли бы исключительно против самых сильных в большом количестве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий