«Через пять лет «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе». Пике рассказал об экономике в современном спорте

Жерар Пике умеет напонмить о себе громким словом. На днях экс-защитник «Барсы» порассуждал о том, как американский спорт стремительно прогрессирует:

«Американский спорт нравится мне больше. Он привлекательнее, чем европейский. На экономическом уровне все структурировано лучше для клубов. В Европе все в руках игроков.

«Барселона» и «Реал Мадрид» не смогут быть конкурентоспособны в долгосрочной перспективе, это очевидно. В США деньги распределяются поровну между 30 клубами, их делят таким образом, чтобы команды были максимально защищены.

Что происходит в Европе? Каждая лига регулируется по-разному. В Ла Лиге очень строгий фэйр-плей, а в других лигах – по-другому. И потом в Европе вам придется соревноваться с этими командами.

Поскольку не существует регулирования фэйр-плей, есть риск, что эти клубы будут платить больше другими способами, и в конечном итоге «Барса» и «Реал» не смогут быть конкурентоспособны.

Мы находимся на пути к тому, что через пять лет «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе. Либо правила регулируются, либо мы конкурируем не по одним правилам. В США это регулируется».