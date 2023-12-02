«Не волнуйтесь, я знаю, что он делает это лучше». Мюллер ответил, с кем из пары Месси-Роналду пошел бы на ужин

Кажется, почти невозможно найти звездных футболистов, которых не просили выбрать между Лео Месси и Криштиану Роналду. С подобным вопросом недавно столкнулся и Томас Мюллер: немец ответил в фирменном стиле, добавив немного юмора.

«С кем бы я хотел поужинать из Месси и Роналду?

Ответ очевиден – Месси. Против него у меня были отличные матчи, против него я выиграл самый большой титул, и у меня есть несколько вопросов к нему.

В конце концов, мой выбор основан на стиле игры. Я думаю, мы оба много ассистируем, хотя он гораздо больше, чем я, и мы похожи в последнем пасе. Не волнуйтесь, я знаю, что он умеет обыгрывать гораздо лучше меня (смеется).

Но я думаю, что было бы гораздо интереснее поужинать с ним. Мне очень нравится Месси».