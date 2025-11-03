2 мин.

Где сейчас игроки «ПСЖ» и «Баварии» из финала ЛЧ-2020? В Париже остался один, баварцы переехали в «Барсу»

Уже в четвертом туре лигового этапа нового сезона ЛЧ нас ждет встреча одних из лучших команд планеты – «ПСЖ» и «Баварии».

Подопечные Венсана Компани победили во всех 15-ти матчах кампании – мюнхенцы побили рекорд «Милана» по лучшему старту сезона в истории топ-5 лиг Европы. «Бавария» обыграла соперников с суммарным счетом 54:10. 

«ПСЖ» тоже мощно начал сезон – 14 матчей, 10 побед, лишь одно поражение. В Лиге чемпионов парижане забили 13 голов – пока это лучший результат сезона, в копилке Рекордмайстера на один мяч меньше.

Последняя встреча команд прошла летом в рамках Клубного чемпионата мира. Тогда парижане в статусе лучшей команды Европы победили 2:0, но игра, к сожалению, запомнилась серьезной травмой Джамала Мусиалы, после которой звезда мюнхенцев до сих пор восстанавливается.

Главный матч «Баварии» и «ПСЖ», конечно, состоялся в 2020 году на самой крупной сцене – в финале Лиги чемпионов. Та игра завершилась победой Рекордмайстера, а единственный гол забил воспитанник парижан Кингсли Коман. 

В преддверии новой встречи Transfermarkt выяснил, как изменились команды почти за шесть лет. 

«Бавария»

Из стартового состава чемпионской команды Флика на финал ЛЧ-2020 в Мюнхене остались сразу пятеро: Серж Гнабри, Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис и вечный Мануэль Нойер. Сам Ханс-Дитер перебрался работать в «Барселону», в помощники взял экс-подопечного из «Баварии» – Тиаго Алькантару. В столице Каталонии теперь и Роберт Левандовски. 

«ПСЖ»

А вот парижане изменились кардинально. Из состава на финал в 2020-м остался один Маркиньос – спустя пять лет после поражения он дождался победы в ЛЧ вместе с «ПСЖ». Помимо бразильца в Европе до сих пор играют только Килиан Мбаппе и Тило Керер. Томас Тухель после работы с «ПСЖ» успел залететь и в «Баварию», а сегодня тренирует сборную Англии.

Чем закончится новая встреча команд?

