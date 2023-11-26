«Наконец-то забил гол... в FIFA». Анелька вспомнил о давлении испанских СМИ после трансфера в «Мадрид»

Провалился в Испании.

Летом 1999 года форвард «Арсенала» Николя Анелька за 22,3 млн фунтов сменил АПЛ на Ла Лигу, подписав долгосрочный контракт с «Реал Мадрид». В Испании футболист задержался всего на сезон, так как его статистика и поведение оставляли желать лучшего.

В 2020 году на Netflix вышел документальный фильм Anelka: L'Incompris («Анелька: Непонятый»). В одном из фрагментов француз вспомнил как его приняли в «королевском клубе» и то, как на него давили местные СМИ. Несколько историй ярко показали, что выдержать такое было очень непросто.

«После пресс-конференции я пошел в раздевалку. Пришел туда первым, сел, но игроки подходили ко мне и говорили: «Это мое место». Я отвечал: «Ой, извини. Можно я сяду здесь?» Затем подходил другой игрок и говорил, что это его место. Так было раз 20. Я тогда подумал: «Что я здесь делаю? Враждебная атмосфера». То, что я пережил в тот день, было началом кошмара».

Спустя несколько месяцев после трансфера, когда Анелька не мог забить первый мяч за новый клуб, AS выходила под заголовками «Анелька в депрессии», «Анелька страдает». Другие СМИ пошли еще дальше, называя его «футбольным мошенником».

«Когда ты переходишь в «Мадрид», ожидания от тебя очень большие. Пресса просит быть тебя открытым, а я не был таким. Может быть это имело большой вес, потому что меня практически не приняли в команду. Я был средним на поле. Пресса была не на моей стороне.

Меня пригласили в офис Marca. Я должен был дать им что-то, потому что обычно с ними не говорил. Журналист для фото спросил: «Можете поиграть в FIFA?» Я поиграл в консоль и даже забил. Против «Атлетико», кажется».

На следующий день появился материал под заголовком «Анелька наконец-то забил гол... На консоли».

«Это была ловушка от прессы. Тогда я этого просто не понял. Оглядываясь назад, я [понимаю, что] все испортил. Но я не думал, что они могут быть такими жестокими». После я подумал: «Ок, круто. Вот так оно и есть. Я вам дал кое-что, чего обычно не делаю. Сделал шаг в вашу сторону, а вы дали мне пощечину. Не проблема. Теперь вы ничего не получите».