💣😳 «Я лучший нападающий Италии. Хочу вернуться». Марио Балотелли заявил, что ждет вызова в сборную

Марио Балотелли ответил на вопрос, будет ли он снова играть за сборную Италии.

«Когда я здоров, то все еще остаюсь лучшим нападающим в Италии. Я хочу вернуться и снова играть за национальную сборную. Я всегда надеюсь на вызов», - заявил Балотелли.

На данный момент 33-летний нападающий выступает в турецком «Адана Демирспор». За пять матчей текущего сезона Марио отметился тремя голами.

Балотелли выступал за сборную Италии в период с 2010 по 2018 год. На счету нападающего 14 голов в 36 матчах.

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