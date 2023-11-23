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💣😳 «Я лучший нападающий Италии. Хочу вернуться». Марио Балотелли заявил, что ждет вызова в сборную

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Марио Балотелли ответил на вопрос, будет ли он снова играть за сборную Италии.

«Когда я здоров, то все еще остаюсь лучшим нападающим в Италии. Я хочу вернуться и снова играть за национальную сборную. Я всегда надеюсь на вызов», - заявил Балотелли.

На данный момент 33-летний нападающий выступает в турецком «Адана Демирспор». За пять матчей текущего сезона Марио отметился тремя голами.

Балотелли выступал за сборную Италии в период с 2010 по 2018 год. На счету нападающего 14 голов в 36 матчах.

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5 комментариев

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vladimir.kostrichko
Вот дается же таким талант.Будь он немного более трудолюбив,то мы бы получли одно из лучших нападающих в истории.Даже не смотря на то,что ленился -он не получал очень страшные травмы...
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ViLLi
По правде говоря, если посмотреть на тех, кто сейчас в нападении сборной Италии, то Балотелли реально сильнейший, просто раздолбай по своей натуре...
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Тюменец
Давай, Марио! Верим! ))
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ParvizLNDRreal
Что есть то есть. Две полоски все помнят. Эпично тогда немцев наказал.
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Гекдениз Кардениз
Слил карьеру , в 2012 казалось что если он еще чутка прогрессанет то просто будет разносить всех в атаке , какие смачные дальние удары были
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