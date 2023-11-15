Подсчитываем доходы звезд Лиги чемпионов в социальных сетях: Холанд не смог попасть даже в топ-5💰

Компания Japan-101 провела исследование, которое выявило, кто из футболистов, выступающих в Лиге чемпионов, заработал больше всего денег в социальных сетях.

Было проанализировано количество подписчиков и уровень вовлеченности самых популярных игроков Лиги чемпионов этого года, чтобы определить, сколько каждый из них может заработать за рекламный пост.

Выяснилось, что звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе является самым популярным игроком в Лиге чемпионов: у него 109 миллионов подписчиков, а его публикации в среднем набирают около двух миллионов лайков. При уровне вовлеченности 4,47% потенциальный доход игрока сборной Франции за публикацию составляет 76 465 фунтов стерлингов.

Интересно, что на втором месте находится бывший капитан «Реала» Серхио Рамос с £48 208,35.

А Эрлинг Холанд смог подняться лишь на шестое место с доходом в 11 333 фунтов стерлингов. Его опережают Антуан Гризманн (31 730 фунтов), Тони Кроос (27 480 фунтов) и Поль Погба (51 040 фунтов).

Вот список полностью:

1. Килиан Мбаппе – 109 миллионов подписчиков – 76 465 £.

2. Серхио Рамос – 61,9 миллиона подписчиков – 48 208 £.

3. Поль Погба – 61,4 миллиона подписчиков – 51 040 £.

4. Тони Кроос – 43,2 миллиона подписчиков – 27 480 £.

5. Антуан Гризманн – 41,3 миллиона подписчиков – 31 730 £.

6. Эрлинг Холанд – 36,3 миллиона подписчиков – 11 333 £.

7. Роберт Левандовски – 35,5 миллионов подписчиков – 20 326 £.

8. Лука Модрич – 33,3 миллиона подписчиков – 18 921 £.

9. Кевин Де Брюйне – 24,3 миллиона подписчиков – £12 818,03

10. Каземиро – 22,2 миллиона подписчиков – 10 617 £.