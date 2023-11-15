Валентино Акунья сыграл молодого Месси в документальном фильме про аргентинца. Сейчас он играет за сборную U17

Вот это поворот.

В 2014 году вышел документальный фильм «Месси», в котором вспоминали весь путь Лионеля − от Росарио до «Барселоны». Молодого аргентинца сыграл Валентино Акунья, которому на тот момент было 8 лет. По стечению обстоятельств, он также родился в Росарио и идеально подошел на роль.

Режиссер документального фильма Алекс де ла Иглесиас выбрал Акунью для воспроизведения сцен дриблинга молодого Месси. Посмотрев видеозаписи с Валентино, Иглесиас заявил: «Этот мальчик как две капли воды похож на Месси. Он тот, кого мы ищем».

Спустя 9 лет Акунья − игрок молодежной сборной Аргентины U17, которая сейчас защищает честь страны на чемпионате мира в Индонезии.

Валентино родился 27 января 2006 году и воспитывался, как и Месси, в академии «Ньюэллс Олд Бойз». Дебютировал в сборной в апреле, а первый гол забил на чемпионате мира U17 в ворота сборной Японии. Аргентинцы победили 3:1.

Акунья − левоногий атакующий полузащитник, умеющий исполнять штрафные удары. Некоторые специалисты видят некоторые сходства со стилем игры Лео Месси.

Своей игрой на молодежном уровне парень привлекает внимание ведущих европейских клубов. Срок действия контракт с «Ньюэллс Олд Бойз» истекает в конце сезона-2024/25.