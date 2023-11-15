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🤣 «Наверное ревнует». Хоселу ответил на скандальные слова Пике о титулах «Реала» в ЛЧ

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На прошлой неделе Жерар Пике заявил, что успех «Реала» в Лиге чемпионов 2022 года будет быстро забыт, потому что «сливочным» повезло выиграть титул.

«Текущая ситуация в «Мадриде» - это то же самое. Они не делают многого, но получают результаты.

Когда наступит февраль, у них все еще будет шанс выиграть все соревнования, включая Лигу чемпионов, конечно. Когда мы выигрываем, то это остается в истории. А победа «Реала» - просто победа. Их последний титул в Лиге чемпионов был чудом, которое никто не запомнит», - заявил Пике.

Нападающий «Реала» Хоселу прокомментировал громкое заявление экс-защитника «Барсы».

«Слова Пике? Я не знаю... Чувак, если ты не помнишь ту Лигу чемпионов, то я не знаю, какую еще Лигу чемпионов ты помнишь. Кроме того, он из «Барселоны», поэтому, должно быть, ревнует», - заявил Хоселу.

Добавим, что «Барса» не выигрывала Лигу чемпионов с 2015 года.

6 комментариев

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vfhmsqqp7v
У пеке жутко горит от лучшего клуба в истории футбола
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predMBAPPE
конечно ревнует,у него же 0 ЛЧ за карьеру)))
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Артём Поддубный
конечно, Пике, прошлую Ла Лигу Барселоны будут помнить исключительно все и годами. Как тут забыть 1:0 и автобус почти в каждом матче. Хотя в этом сезоне они напоминают нам, как нужно играть чтобы мы не забыли. И да какая может быть ЛЧ Реала в 2022 году, когда есть два позорных вылета на групповом этапе, это куда более запомниться, чем Реал. Какой же 🤡 этот Пике)
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potch66
скоро 11 игра будет за реал.
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