«Они не должны контролировать ваши эмоции». Джорджина Родригес ответила критикам, считающим, что ее испортила слава

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес ответила критикам, обвинившим ее в том, что она забыла о своих корнях.

Во время недавнего интервью журналу Vogue Portugal Джорджина сказала, что не следует попадать под влияние людей, которые не знают тебя лично.

«Критика присутствует в любых сферах жизни, важно критично относиться к себе и работать над собой. Но нельзя допускать, чтобы критика влияла на наши жизни, потому что большинство людей не знают вас лично и не должны контролировать ваши эмоции»,- отметила Джорджина.

В 2019 году два испанских телеканала назвали Родригес «охотницей за деньгами». Каналы также опубликовали свидетельства членов семьи и близких друзей девушки, которые заявили, что она забыла свои корни после того, как стала знаменитой. Однако Джорджина всегда говорила, что слава не изменила ее как личность.