Высочайший уровень реалистичности: Кун Агуэро в точности повторил реакцию своего персонажа из EA Sports FC🔥🔥🔥

Один в один.

Агуэро давно известен своей любовью к компьютерным играм, а недавно он превратил свое хобби в бизнес и даже привлек к этом Месси.

Лионель стал совладельцем киберспортивного клуба KRU Esports Агуэро. О том, что чемпион мира инвестировал в KRU Esports, сообщил сам Кун в соцсетях команды.

Одно из увлечений Агуэро - серия FIFA и ее продолжение EA Sports FC. На днях в сети появилось видео, где Агуэро управляет сборной Аргентины, в которой играет виртуальный Агуэро - промахи они переживали одинаково эмоционально.