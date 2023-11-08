😲😲😲 «Одна из лучших передач, которую я когда-либо видел». Фанаты в восторге от предголевого паса Судакова в матче с «Барселоной»
Донецкий «Шахтер» неожиданно обыграл «Барселону» в матче четвертого тура Лиги чемпионов со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит 22-летним нападающим Даниилом Сиканом.
Но больше всех восхитил предголевой пас Георгия Судакова. Некоторые фанаты в соцсетях признались, что никогда не видели передачи лучше.
Соцсети в восторге.
💭 Made4win: «Это было в стиле Гути».
💭 IllustriousWindow366: «5 звезд».
💭 Tf_17: «Один из лучших пасов, которые я когда-либо видел».
💭 Inflamesburn: «Надеюсь, все скауты это видели. Судаков - большой талант».
💭 SirBarkington: «Посмотрел много игр сборной Украины в прошлом году, и Судаков всегда впечатлял меня. Огромный талант».
💭 Ukrainianhab: «Интересно, где он окажется. Думаю, что он хорошо подойдет «Баварии».
А позже 21-летний полузащитник получил приз лучшего игрока матча.
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