😲😲😲 «Одна из лучших передач, которую я когда-либо видел». Фанаты в восторге от предголевого паса Судакова в матче с «Барселоной»

Донецкий «Шахтер» неожиданно обыграл «Барселону» в матче четвертого тура Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит 22-летним нападающим Даниилом Сиканом.

Но больше всех восхитил предголевой пас Георгия Судакова. Некоторые фанаты в соцсетях признались, что никогда не видели передачи лучше.

Соцсети в восторге.

💭 Made4win: «Это было в стиле Гути».

💭 IllustriousWindow366: «5 звезд».

💭 Tf_17: «Один из лучших пасов, которые я когда-либо видел».

💭 Inflamesburn: «Надеюсь, все скауты это видели. Судаков - большой талант».

💭 SirBarkington: «Посмотрел много игр сборной Украины в прошлом году, и Судаков всегда впечатлял меня. Огромный талант».

💭 Ukrainianhab: «Интересно, где он окажется. Думаю, что он хорошо подойдет «Баварии».

А позже 21-летний полузащитник получил приз лучшего игрока матча.