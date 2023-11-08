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😲😲😲 «Одна из лучших передач, которую я когда-либо видел». Фанаты в восторге от предголевого паса Судакова в матче с «Барселоной»

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Донецкий «Шахтер» неожиданно обыграл «Барселону» в матче четвертого тура Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит 22-летним нападающим Даниилом Сиканом.

Но больше всех восхитил предголевой пас Георгия Судакова. Некоторые фанаты в соцсетях признались, что никогда не видели передачи лучше.

Соцсети в восторге.

💭 Made4win: «Это было в стиле Гути».

💭 IllustriousWindow366: «5 звезд».

💭 Tf_17: «Один из лучших пасов, которые я когда-либо видел».

💭 Inflamesburn: «Надеюсь, все скауты это видели. Судаков - большой талант».

💭 SirBarkington: «Посмотрел много игр сборной Украины в прошлом году, и Судаков всегда впечатлял меня. Огромный талант».

💭 Ukrainianhab: «Интересно, где он окажется. Думаю, что он хорошо подойдет «Баварии».

А позже 21-летний полузащитник получил приз лучшего игрока матча.

4 комментария

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Greg Jackson
А ведь Мудрик говорил, а вы смеялись...
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Гласящий Истину!
На такую передачу, футболисты Барсы не способны в принципе!
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boalx
Хорошая передача, качественная. Но говорить, что в жизни такой передачи не видел может только человек, который не смотрит футбол вообще.
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Пол Ганарара:
Ну, знаете... Фланг пустой, пас в свободную зону, а не в ноги. Здесь, кажется, не очень высокие требования к точности паса. Отдай он на метр ближе к воротам, на два дальше, это ни на что бы не повлияло. Выглядит красиво, но ситуация огромного мастерства не требовала. Главное было в аут не запулить
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