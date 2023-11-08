Кака в образе Нео из «Матрицы» остановил пули Бельмондо. Ультрас «Милана» крутейшим перформансом ответили на акцию фанатов «ПСЖ»

Фанаты стали важной частью еврокубкового противостояния «ПСЖ» и «Милана».

В первой встрече команд ультрас парижан встретили итальянских гостей перформансом, отсылающим к «Профессионалу» с Бельмондо. Персонаж Жан-Поля выпустил обойму в маскота «россонери».

Поклонники «Милана» блестяще ответили на эту акцию в ответном матче. Когда над «Сан-Сиро» зазвучал гимн Лиги чемпионов, на фанатской трибуне хозяев появилось гигантское изображение Кака в образе Нео из «Матрицы».

Помните знаменитый эпизод, в котором Нео жестом останавливает пули?

На «Сан-Сиро» Кака остановил пули, выпущенные Бельмондо еще на «Парк де Пренс».

На такие перформансы смотреть приятнее, чем на дождь из фальшивых купюр.

Чья акция вам понравилась больше: «ПСЖ» или «Милана»?