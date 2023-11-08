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Кака в образе Нео из «Матрицы» остановил пули Бельмондо. Ультрас «Милана» крутейшим перформансом ответили на акцию фанатов «ПСЖ»

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Фанаты стали важной частью еврокубкового противостояния «ПСЖ» и «Милана».

В первой встрече команд ультрас парижан встретили итальянских гостей перформансом, отсылающим к «Профессионалу» с Бельмондо. Персонаж Жан-Поля выпустил обойму в маскота «россонери».

Поклонники «Милана» блестяще ответили на эту акцию в ответном матче. Когда над «Сан-Сиро» зазвучал гимн Лиги чемпионов, на фанатской трибуне хозяев появилось гигантское изображение Кака в образе Нео из «Матрицы».

Помните знаменитый эпизод, в котором Нео жестом останавливает пули?

На «Сан-Сиро» Кака остановил пули, выпущенные Бельмондо еще на «Парк де Пренс».

На такие перформансы смотреть приятнее, чем на дождь из фальшивых купюр.

Чья акция вам понравилась больше: «ПСЖ» или «Милана»?

6 комментариев

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Роман Сорокин
это просто Нео!!! какой Кака....
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Roman Betenya
Действительно круто, спасибо, что обратили внимание :)
+5
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дарионахарис
ни грамма не схож на Кака
+3
-1
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Smiley Wiggly
Классный перфоманс от Сан Сиро.
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Artik Gulobov
всмысле где вы тут видите Нэо тут же Кака... то есть наоборот!
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srmcr6k8rv
Кака это вы
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