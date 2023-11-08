Гаспачо
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Де Хеа не хочет завершать дискуссию о Месси и Роналду! Давид забавно отреагировал на то, что Лео инвестировал в киберспортивный клуб Агуэро

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Месси открывает мир другого спорта. Лионель стал совладельцем киберспортивного клуба KRU Esports Серхио Агуэро. О том, что чемпион мира инвестировал в KRU Esports, сообщил сам Кун в соцсетях команды.

«Теперь нас двое», – заявил Агуэро.

На это сообщение забавно отреагировал Давид Де Хеа. У испанца есть собственная киберспортивная команда – Rebels Gaming. Под публикацией Куна голкипер написал: «Я звоню Криштиану». Давид отметил аккаунты Роналду и Rebels Gaming.

Было бы любопытно наблюдать за продолжением противостояния Месси и Роналду на киберспортивном пространстве, когда игроки повесят бутсы на гвоздь.

Правда, хрупкие нервы поклонников Лео и Криша могут не выдержать.

2 комментария

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Oleg
Позвонит криштиану и спросит какого цвета у него Кубок Мира🤣
+4
-4
0
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Алибек Багаутдинов
Да Хея хорош)
0
0
0
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