💰 Состояние Бекхэма превысило суммарный доход остальных членов Класса-92 🤯

Девятизначное состояние Дэвида Бекхэма превысило суммарный доход остальных членов знаменитого Класса-92, который включает в себя таких игроков как Гари Невилл, Райан Гиггз и Пол Скоулз.

В 2003 году англичанин подписал пожизненный контракт с Adidas, который, как предполагается, принес ему 132 миллиона фунтов стерлингов.

Согласно многочисленным сообщениям, Бекхэм, который продал 55% акций своей компании по управлению брендом примерно за £200 млн в прошлом году, сейчас имеет чистый капитал в £372 млн.

А теперь посмотрим, чего добились его товарищи по культовому Юнайтед-92.

Гари Невилл:

По данным The Mirror, состояние Невилла оценивается в £20 млн. У бывшего защитника «Юнайтед» есть собственный бизнес GG Hospitality, а также клуб второй лиги «Солфорд», помимо контракта со Sky Sports.

Райан Гиггз:

49-летний валлиец имеет на счету более £50 млн.

Как и Невилл, Гиггз активно занимается бизнесом.

Пол Скоулз:

48-летний экс-полузащитник работает постоянным экспертом на TNT Sports.

Помимо доли в «Солфорде», Пол вложил 500 тысяч фунтов стерлингов в сеть тренажерных залов Scholes Gym в Олдеме. Его состояние оценивается в £20 млн.

Фил Невилл:

Экс-тренер женской сборной Англии имеет на счету не менее £20 млн.

Никки Батт:

Батт много лет работал в системе «Юнайтед», но в 2021 году окончательно покинул клуб.

Сейчас Никки занимает пост генерального директора «Солфорда», помимо участия во множестве бизнес-проектов, включая блокчейн-компанию Gaimin.io.