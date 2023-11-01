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Охранник Месси преследует клиента буквально везде. Из-за этого он попадает на фото, которые становятся мемами

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Прославился за несколько месяцев.

После переезда в США Месси обзавелся не только новой когортой поклонников, но и новым телохранителем, который мгновенно стал настоящей знаменитостью.

Яссин Чуеко, бывший военнослужащий США и постоянный участник боев ММА, стал тенью звездного аргентинца, и этим завоевал любовь интернета.

Он следует за Лео везде.

Охраняет его даже во время празднования голов.

И спасает от назойливых фанатов.

Не оставляет Яссин своего клиента и во время семейного ланча на свежем воздухе.

Естественно, он появился на церемонии «Золотого мяча».

А если Чуеко не попадает в кадр, он все равно где-то рядом.

Телохранитель Лео уже настолько знаменит, что некоторые копируют его образ на Хэллоуин. Именно так поступил партнер Месси по «Интер Майами» Роберт Тэйлор.

Несмотря на все это, свою работу Яссин выполняет максимально профессионально.

А в семье Лео его уже явно считают за своего.

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