Гаспачо
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Роналду вышел на 3 место по количеству официальных матчей за карьеру. Месси нет даже в десятке

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Скоро может стать лидером.

Согласно данным, опубликованным IFFHS, сыграв во вчерашнем матче Кубка короля за «Аль-Наср», Криштиану Роналду поднялся на третье место в мировом рейтинге игроков с наибольшим количеством матчей за карьеру.

При составлении рейтинга учитывались только официальный матчи, сыгранные на высшем уровне (без учета «промежуточных» уровней, таких как U21 и U23) и в соревнованиях высшего уровня (т.е. только элитных дивизионов).

Топ-10 по состоянию на 01 ноября 2023 г:

1. Рожерио Сени − 1225

2. Питер Шилтон − 1217

3. Криштиану Роналду − 1192 (активен)

3. Фабио Лопес − 1192 (активен)

5. Роберто Карлос − 1090

6. Джанлуиджи Буффон − 1070

7. Рэй Клеменс − 1069

8. Хавьер Дзанетти − 1067

9. Дани Алвес − 1056

10. Икер Касильяс − 1048.

Аргентинец Лео Месси занял лишь двенадцатое место. У него 1045 игр на высшем уровне.

Тысяча матчей в элите также на счету Луки Модрича − он закрывает этот элитный пул игроков.

6 комментариев

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Алекс Май
каким боком этот пост имеет отношение к МЮ?
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& Co1366
Дани Алвес мог бы поднятся выше в в этом списке.
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Badinoko
А кому-то и не нужно столько матчей сыграть, чтоб весь футбол пройти.
+2
-1
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Егор Кириллов
У Модрича разве не 1003 матчей?
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Даниил Гутин
Ответ Badinoko
А кому-то и не нужно столько матчей сыграть, чтоб весь футбол пройти.
Альварес не даст соврать
0
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