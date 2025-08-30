Секрет успеха Мактоминея проще некуда – он просто в восторге от Италии 😍🇮🇹

Очень часто мы удивляемся, когда, казалось бы, очень талантливые футболисты стремительно «сдуваются», меняя чемпионат. Что же случилось?

И дело не всегда в сугубо уровне футбола. Вы же не будете отрицать талант большинства бразильских футболистов, переезжающих в Европу? А приживаются далеко не все.

Часто это происходит и с европейцами, когда они меняют солнечную родину с беззаботным техничным футболом на чемпионат Англии. А работает ли это в обратную сторону? Скотт Мактоминей языком футбола дает отрицательный ответ. В Италии он стал звездой.

Может быть, вы увидите объяснение в его ответе на вопрос об отношении к итальянской еде?

«О боже, помидоры. Bellissimo. Я никогда не ел их дома, у нас это просто красная вода. Здесь они на самом деле имеют вкус помидоров.

Теперь я ем их в качестве закуски. Я ем все овощи, все фрукты. Все такое свежее. Это невероятно», – сказал шотландец.