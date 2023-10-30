Беллингем обошел Мусиалу в борьбе за Трофей Копа. Джамал поздравил Джуда с победой и получил трогательный ответ от игрока «Мадрида»

Как и сообщал Фабрицио Романо, Джуд Беллингем получил Трофей Копа – награду лучшему молодому игроку минувшего сезона.

Приз англичанину вручил Эден Азар.

Второе место в голосование занял Мусиала, на третьей строчке расположился Педри.

Джуд и Джамал когда-то вместе выступали за юношескую сборную Англии, пока игрок «Баварии» не сделал выбор в пользу национальной команды Германии. На сборах «трех львов» игроки жили в одной комнате.

Парни сумели сохранить дружеские отношения. Когда Беллингем получил Трофей Копа он поспешил выразить уважение своему товарищу:

«Мусиала финишировал вторым? Да, это невероятно. Мы ведь были соседями в сборной Англии несколько лет назад. Он все еще один из моих лучших друзей в футболе. Я правда им очень горжусь. Приятно наблюдать за его успехами. Он отличный парень и отличный игрок».

Специально для своего товарища Джамал записал видеообращение с поздравлением:

«Из-за недавнего матча не смог приехать на премию, но поздравить тебя я должен. Ты заслужил! Не так давно мы были соседями в сборной Англии, а сейчас ты играешь за «Мадрида», а я – за «Баварию». Сама эта мысль невероятна. Надеюсь, мы скоро увидимся. Желаю хорошо провести вечер. Привет из Мюнхена!»

Беллингем послание Мусиалы оценил:

«Да, это все вызывает у меня большие эмоции. Он замечательный парень. И это большой жест – записать мне поздравление. Я всегда желал и желаю ему всего самого лучшего. Надеюсь, он знает, как сильно я его люблю и как сильно его уважаю».

Дружба!