📸🎥 Освистанный Эми Мартинес, Месси в компании телохранителя и неожиданные гости: главные моменты красной дорожки «ЗМ»
Сегодня в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча» — событие, на котором собираются все звезды мира футбола.
По красной дорожке продефилировали десятки нарядных футболистов и футболисток в сопровождении своих вторых половин.
Одним из первых прибыл герой сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Болельщики встретили его не лучшим образом — воздух наполнился оглушающим свистом и выкриками «Мбаппе».
На церемонии появился и Эден Азар, который недавно объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Реала» появился вместе со всей своей семьей и заявил, что совсем не скучает по футболу, но «посмотрим через несколько месяцев».
Неожиданно на церемонию приехали и два блогера: известный своей любовью к Криштиану Роналду iShowSpeed и бразильский инфлюэнсер Иран Феррейра.
Дети Азара и сам Эден были очень рады появлению американского блогера.
После у театра Шатле высадилась делегация «Манчестер Сити».
Холанд не изменил своей фирменной прическе даже на красной дорожке.
А «Барселона» приехала в основном в женском составе.
Прибыл на церемонию и Дэвид Бекхэм, недавно выпустивший свою документалку.
Англичанин, как всегда, на стиле.
Месси появился в сопровождении жены Антонеллы и детей, а также, естественно, своего знаменитого телохранителя.
«Мадрид» этим вечером представляют Беллингем и Винисиус. Оба должны получить награды.
А Вини должен взять приз имени Сократеса.
Хвича приехал на церемонию в сопровождении своей очаровательной супруги Ницы.
Разумеется, мероприятие в Париже не может пройти без главной звезды «ПСЖ». Мбаппе приехал на церемонию одним из последних.
Вручение «Золотого мяча» посетил и Новак Джокович.
Теннисист точно будет болеть за Месси.
Как вам красная дорожка «ЗМ»? Кто выглядел ярче остальных?
Джуд на странном стиле, но мне из чертаново сложно судить о моде )