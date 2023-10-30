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📸🎥 Освистанный Эми Мартинес, Месси в компании телохранителя и неожиданные гости: главные моменты красной дорожки «ЗМ»

Лионель Месси Лионель Месси
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Сегодня в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча» — событие, на котором собираются все звезды мира футбола.

По красной дорожке продефилировали десятки нарядных футболистов и футболисток в сопровождении своих вторых половин.

Одним из первых прибыл герой сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Болельщики встретили его не лучшим образом — воздух наполнился оглушающим свистом и выкриками «Мбаппе».

На церемонии появился и Эден Азар, который недавно объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Реала» появился вместе со всей своей семьей и заявил, что совсем не скучает по футболу, но «посмотрим через несколько месяцев».

Неожиданно на церемонию приехали и два блогера: известный своей любовью к Криштиану Роналду iShowSpeed и бразильский инфлюэнсер Иран Феррейра.

Дети Азара и сам Эден были очень рады появлению американского блогера.

После у театра Шатле высадилась делегация «Манчестер Сити».

Холанд не изменил своей фирменной прическе даже на красной дорожке.

А «Барселона» приехала в основном в женском составе.

Прибыл на церемонию и Дэвид Бекхэм, недавно выпустивший свою документалку.

Англичанин, как всегда, на стиле.

Месси появился в сопровождении жены Антонеллы и детей, а также, естественно, своего знаменитого телохранителя.

«Мадрид» этим вечером представляют Беллингем и Винисиус. Оба должны получить награды.

Джуду пророчат Трофей Копа.

А Вини должен взять приз имени Сократеса.

Хвича приехал на церемонию в сопровождении своей очаровательной супруги Ницы.

Разумеется, мероприятие в Париже не может пройти без главной звезды «ПСЖ». Мбаппе приехал на церемонию одним из последних.

Вручение «Золотого мяча» посетил и Новак Джокович.

Теннисист точно будет болеть за Месси.

Как вам красная дорожка «ЗМ»? Кто выглядел ярче остальных?

9 комментариев

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Gon3a1e5@mail.ru
У Джуда штаны как у Богдана титамира😂😂 вот я далек от моды 😁🤦‍♂️
+16
0
+16
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Ape1sin
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
У Джуда штаны как у Богдана титамира😂😂 вот я далек от моды 😁🤦‍♂️
получается, посмотрел на него, и сделал как он
+7
0
+7
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Северный болельщик
Рон не подъехал?
Он заблудился 🤣
+3
-1
+2
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Владимир Кулик
Хто губи качає Холланду?
+1
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Gon3a1e5@mail.ru
Ответ Ape1sin
получается, посмотрел на него, и сделал как он
😂😂😂😂делай как я делай как я
+1
0
+1
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begadurdyyev@icloud.com
Азар похудел что ли
0
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Сергей Минкевич
У Хвичи и правда бесподобных форм и красоты девушка.
Джуд на странном стиле, но мне из чертаново сложно судить о моде )
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Сергей Минкевич
У Хвичи и правда бесподобных форм и красоты девушка. Джуд на странном стиле, но мне из чертаново сложно судить о моде )
да, но всяко получше, чем у Винисиуса)
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