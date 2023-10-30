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Кто больше? Страны-рекордсмены по количеству Золотых мячей

Франц Беккенбауэр Франц Беккенбауэр
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Марко ван Бастен Марко ван Бастен
Карим Бензема Карим Бензема
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Золотой мяч Золотой мяч
Мишель Платини Мишель Платини
Карл-Хайнц Румменигге Карл-Хайнц Румменигге
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Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Получить Золотой мяч – мечта каждого футболиста. Это самая престижная индивидуальная награда в футболе – вершина успеха для любого игрока. Она подтверждает не только индивидуальное мастерство, но и исключительный вклад в спорт. В этой связи интересно посмотреть, какая страна произвела на свет больше всего обладателей Золотого мяча.

Германия – 7 Золотых мячей

Всего немецкие игроки выиграли семь Золотых мячей – у немцев пять игроков, завоевавших заветный трофей.

Легендарные футболисты Франц Беккенбауэр  и Карл-Хайнц Румменигге, олицетворяют футбольное мастерство страны, они оба дважды за карьеру были удостоены высшей индивидуальной награды: Беккенбауэр в 1972 и 1976, а Румменигге – в 1980 и 1981-м.

Герд Мюллер (1970), Лотар Маттеус (1990) и Маттиас Заммер (1996) также пополнили наследие Германии, получив Золотой мяч.

Франция – 7 Золотых мячей

 

Пять французских игроков разделили между собой 7 Золотых мячей.

Легендарный Мишель Платини трижды завоевал эту награду в 1980-х годах (1983, 1984, 1985), тем самым укрепив свой статус одного из величайших спортсменов всех времен. Другими французскими обладателями Золотого мяча являются Раймон Копа (1958), Жан-Пьер Папен (1991), Зинедин Зидан (1998) и Карим Бензема (2022).

 

Нидерланды – 7 Золотых мячей

Нидерланды – одна из самых влиятельных футбольных держав в мире. Трое представителей страны разделили между собой 7 Золотых мячей.

Легендарный Йохан Кройф, одна из самых знаковых фигур футбола, за свою выдающуюся карьеру трижды получал эту награду (1971, 1973, 1974). Марко ван Бастен пошел по его стопам и также выиграл Золотой мяч три раза (1988, 1989, 1992). Один раз трофея удостоился Рууд Гуллит (1987).

Португалия – 7 Золотых мячей

Португалия – одна из современных футбольных держав Европы. Трое португальцев выиграли Золотой мяч: Эусебио (1965), Луиш Фигу (2000) и Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Эусебио и Фигу получали награду по одному разу каждый. Роналду является вторым в списке футболистов, выигравших больше всего Золотых мячей. Бывший игрок «Реала» за свою выдающуюся карьеру забирал трофей пять раз.

Аргентина – 7 Золотых мячей

Это все Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Аргентинская легенда, возможно, является величайшим футболистом всех времен, и его индивидуальные награды служат тому подтверждением. Месси выиграл Золотой мяч рекордные семь раз, а сегодня вечером может сделать это снова.

Диего Марадона – еще один аргентинец, которого многие считают одним из величайших игроков. Однако он ни разу не выигрывал Золотой мяч, поскольку не имел права на получение этой награды. Это связано с тем, что на Золотой мяч не учитывались 

3 комментария

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olimbek
Это все Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021)

Месси теперь соперничает и со странами. ГОАТ!!!

И сегодня станет абсолютным рекордсменом в планете!!!!!

Месси > остальные страны

Это просто бомба!!!!
+8
-1
+7
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