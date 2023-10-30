Кто больше? Страны-рекордсмены по количеству Золотых мячей

Получить Золотой мяч – мечта каждого футболиста. Это самая престижная индивидуальная награда в футболе – вершина успеха для любого игрока. Она подтверждает не только индивидуальное мастерство, но и исключительный вклад в спорт. В этой связи интересно посмотреть, какая страна произвела на свет больше всего обладателей Золотого мяча.

Германия – 7 Золотых мячей

Всего немецкие игроки выиграли семь Золотых мячей – у немцев пять игроков, завоевавших заветный трофей.

Легендарные футболисты Франц Беккенбауэр и Карл-Хайнц Румменигге, олицетворяют футбольное мастерство страны, они оба дважды за карьеру были удостоены высшей индивидуальной награды: Беккенбауэр в 1972 и 1976, а Румменигге – в 1980 и 1981-м.

Герд Мюллер (1970), Лотар Маттеус (1990) и Маттиас Заммер (1996) также пополнили наследие Германии, получив Золотой мяч.

Франция – 7 Золотых мячей

Пять французских игроков разделили между собой 7 Золотых мячей.

Легендарный Мишель Платини трижды завоевал эту награду в 1980-х годах (1983, 1984, 1985), тем самым укрепив свой статус одного из величайших спортсменов всех времен. Другими французскими обладателями Золотого мяча являются Раймон Копа (1958), Жан-Пьер Папен (1991), Зинедин Зидан (1998) и Карим Бензема (2022).

Нидерланды – 7 Золотых мячей

Нидерланды – одна из самых влиятельных футбольных держав в мире. Трое представителей страны разделили между собой 7 Золотых мячей.

Легендарный Йохан Кройф, одна из самых знаковых фигур футбола, за свою выдающуюся карьеру трижды получал эту награду (1971, 1973, 1974). Марко ван Бастен пошел по его стопам и также выиграл Золотой мяч три раза (1988, 1989, 1992). Один раз трофея удостоился Рууд Гуллит (1987).

Португалия – 7 Золотых мячей

Португалия – одна из современных футбольных держав Европы. Трое португальцев выиграли Золотой мяч: Эусебио (1965), Луиш Фигу (2000) и Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Эусебио и Фигу получали награду по одному разу каждый. Роналду является вторым в списке футболистов, выигравших больше всего Золотых мячей. Бывший игрок «Реала» за свою выдающуюся карьеру забирал трофей пять раз.

Аргентина – 7 Золотых мячей

Это все Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Аргентинская легенда, возможно, является величайшим футболистом всех времен, и его индивидуальные награды служат тому подтверждением. Месси выиграл Золотой мяч рекордные семь раз, а сегодня вечером может сделать это снова.

Диего Марадона – еще один аргентинец, которого многие считают одним из величайших игроков. Однако он ни разу не выигрывал Золотой мяч, поскольку не имел права на получение этой награды. Это связано с тем, что на Золотой мяч не учитывались