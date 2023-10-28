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Ванда Нара предстала в образе женщины-кошки📸

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Врываемся в трудовую неделю с роскошной Вандой Нарой.

Супруга Мауро Икарди предстала в образе Женщины-кошки в гламурной фотосессии для своего косметического бренда.

Ванда поделилась снимком в облегающем комбинезоне для рекламы Wanda Nara Cosmetics.

Напомним, что июле аргентинские СМИ сообщили, что у супруги форварда «Галатасарая» Мауро Икарди диагностировано злокачественное заболевание кроветворной системы.

В эфире итальянского телешоу «Танцы со звездами», в котором Ванда согласилась принять участие, она рассказала, что в настоящее время проходит лечение.

 

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