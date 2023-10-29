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«Он сыграл очень странно». Легенда «Барсы» винит одного игрока в первом голе Беллингема – это не Гави

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Роналд де Бур Роналд де Бур
Футбол Футбол

«Удар Беллингема был очень сильным, но решение Тер Стегена все равно было очень странным», – заявил бывший нападающий «Барселоны» Роналд де Бур.

«У него была возможность добраться до мяча, но он попытался выбить его, вместо того чтобы поймать», – добавил голландец.

Марк-Андре тер Стеген, вероятно, мог лучше парировать удар Джуда Беллингема, но дело в том, что удар англичанина был не просто мощным – вдобавок он имел дикую траекторию и отклонялся в сторону, что затрудняло расчеты вратаря.

Немцу не хватило нескольких сантиметров, чтобы спасти этот мяч. Вратарь «Барсы» был очень близок к тому, чтобы совершить сейв мирового уровня.

10 комментариев

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Элдар Алымкулов
сначала второй гол везение и просто подставить ногу, теперь и на первого гола взялся БЧКшники, слов нет, как не крути ДНК Барсы )
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Life Music
Как он мог поймать мяч если у него не по лучилось даже дотянуться одной рукой?
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Нефанатик
«Он пытался выбить вместо того.ю, что бы поймать» и это говорит бывший футболист. Андре в отличии от де Бура знает что он должен делать и пытался отбить, понимая что это проще сделать чем пытаться поймать. Вообще в современном футболе вратари редко пытаются поймать, в основном все отбивают в сторону и их можно понять. Слишком высок риск. Ва конкретно в этом эпизоде - ну ерунду сморозил Рональд.
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Дилшод
но просто Белиннгем вырвал ворота Барселоны и 😂😂Терштегина♈🇷🇺🇪🇸🇹🇯
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Semen6009
Может Тер Штеген ставил на гол Беллингема, тут как бы его самого надо спросить
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vzi
Назвать Роналда Де Бура легендой Барсы…
Побегал пару лет за них, причем не самых удачных лет. Уже легенда.
Да и играл в основном с замены.
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GloryReal
Вот и подъехали эгзперды
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Эльдар Сулейманов
такие не берутся
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Иван Иванов
Ответ Элдар Алымкулов
сначала второй гол везение и просто подставить ногу, теперь и на первого гола взялся БЧКшники, слов нет, как не крути ДНК Барсы )
Так во втором голе гениальный пас Модрича, а не ужасная обработка мяча?
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