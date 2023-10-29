«Он сыграл очень странно». Легенда «Барсы» винит одного игрока в первом голе Беллингема – это не Гави

«Удар Беллингема был очень сильным, но решение Тер Стегена все равно было очень странным», – заявил бывший нападающий «Барселоны» Роналд де Бур.

«У него была возможность добраться до мяча, но он попытался выбить его, вместо того чтобы поймать», – добавил голландец.

Марк-Андре тер Стеген, вероятно, мог лучше парировать удар Джуда Беллингема, но дело в том, что удар англичанина был не просто мощным – вдобавок он имел дикую траекторию и отклонялся в сторону, что затрудняло расчеты вратаря.

Немцу не хватило нескольких сантиметров, чтобы спасти этот мяч. Вратарь «Барсы» был очень близок к тому, чтобы совершить сейв мирового уровня.