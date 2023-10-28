Первое класико без двух исторических номеров – такого еще никогда не было

Субботнее класико станет первым матчем без десятки «Барселоны» и девятки «Реала».

Номер 10 в «Барселоне» свободен с тех пор, как Ансу Фати ушел в аренду в «Брайтон». А девятка в «Реале» свобона после отъезда Карима Бензема.

Ситуация была бы иной, если бы Лео Месси вернулся в Каталонию, а не поехал в Майами – а «Реал» подписал бы Килиана Мбаппе. Ни один из этих двух вариантов не реализовался.

«Барса» встречается с «Реалом» дома в 17:15 по МСК.