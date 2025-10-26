🎥 «Ему только 18!» Папа Ламина сомнительно вступился за сына после класико

Все же надо было отключить интернет отцу Ламина Ямаля. Мунир Насрауи за час до класико в прямом эфире готовил ребрышки и, нахваливая сына, заявил:

«Я жарю их [ребрышки] здесь, а мой сын жарит их [«Мадрид»] там [на «Бернабеу»]».

«Барселона» в Мадриде уступила со счетом 1:2. Ямаль результативными действиями не отметился, зато после игры прямо на поле получил за предматчевые разговоры от Дани Карвахаля, к которому присоединился еще и Винисиус.

Мунир, конечно, заступился за сына, но сделал это в своей манере. Выложил фото Ламина с подписью:

«К счастью, ему только 18 лет 😅😂🐬. Увидимся в Барселоне».

Для сториз выбрал рэп-композицию It Feel Different, в текст лучше не выслушиваться.

А после Мунир решил напомнить о духовном: «Ламин, сынок, думай о том, что бог велик».

Мунир считает себя гангстером, поэтому после поста о высоком выдал такое: «Только смерть разлучит меня с моей бандой».

Теперь Ламину придется отвечать не только за свои слова, но и за вот такие посты отца.