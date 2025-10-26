🎥 Отключите интернет отцу Ямаля. Перед класико сравнил ребрышки с «Мадридом»

Ламин Ямаль перед класико знатно прогрел аудиторию. Напомнил о своем голе и 4:0 на «Бернабеу», обвинил «сливочных» в жульничестве, а за сутки до игры выложил свое фото на фоне разъяренных поклонников «королевского клуба».

Таким приемчикам игрок научился у папы. Мунир Насрауи за час до класико вышел в прямой эфир в инстаграм. На кухне, где у мужчины стоит 3D фигура сына в полный рост, Мунир начал свой монолог, параллельно готовя ребрышки:

«Мой сын не боится, верно? Думаю, у него есть гордость и благородство. Он доволен тем, чего добился. Мне жаль некоторых людей, которые думают, что он сделал что-то, чего не должен был делать. Но это Ламин! Попробуйте достичь его высот.

Я жарю их [ребрышки] здесь, а мой сын жарит их [«Мадрид»] там [на «Бернабеу»]».

От осинки не родятся апельсинки.