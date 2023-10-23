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Умница и красавица📸: знакомьтесь с дочерью Фигу – она изучает медицину и встречается с представителем королевской семьи

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Потрясающая дочь Луиша Фигу работает моделью и встречается с представителем испанской королевской семьи.

Даниэла – старшая из трех дочерей бывшего игрока «Реала» и «Барселоны». Она наполовину португалка, наполовину шведка, так как ее мать Хелен Сведин родом из Скандинавии.

24-летняя Даниэла идет по стопам своей матери и делает карьеру модели, параллельно изучая медицину в университете Наварры. 

На нескольких снимках она позирует со своим парнем Бельтраном Лозано. Он дальний родственник испанского короля Филиппа VI и заядлый игрок в гольф.

Отец Даниэлы, обладатель Золотого мяча Луиш Фигу стал первым игроком, перешедшим в «Реал» в эпоху «Галактико» – клуб выкупил его у «Барсы» за 54 миллиона евро.

 

1 комментарий

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Sajres_Smit
Девушка красивая, конечно. Но вот эти фразы обожаю: изучает -вставить что-то-)) ну выпонял, надеюсь)
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