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😱 У Роналду 37 голов в 38 лет. Его статистика после 30 лет выглядит сумасшедшей

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Менее чем через полгода Криштиану стукнет 39. Можно говорить про него что угодно, но не признавать величие португальца сложно. Несмотря на возраст, Роналду продолжает много забивать в любой команде.

Взглянем, сколько забивает Криштиану после 30.

В 30 лет: 58 голов.

В 31 лет: 54 голов.

В 32 лет: 53 голов.

В 33 лет: 49 голов.

В 34 лет: 45 голов.

В 35 лет: 40 голов.

В 36 лет: 41 голов.

В 37 лет: 17 голов.

В 38 лет: 37 голов.

Сколько он еще будет забивать?

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4 комментария

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Asker Nourusov
Криштиану - Забивалду ))
+4
-3
+1
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tmw
В последней игре оформил фирменный дубль, один с пенки, второй в пустые все как обычно.
+1
0
+1
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Tazemyrat Tolayew
Это тот случай когда нечего писать о нём кроме этих нечего не значиющих голах!
+2
-2
0
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