😱 У Роналду 37 голов в 38 лет. Его статистика после 30 лет выглядит сумасшедшей
Менее чем через полгода Криштиану стукнет 39. Можно говорить про него что угодно, но не признавать величие португальца сложно. Несмотря на возраст, Роналду продолжает много забивать в любой команде.
Взглянем, сколько забивает Криштиану после 30.
В 30 лет: 58 голов.
В 31 лет: 54 голов.
В 32 лет: 53 голов.
В 33 лет: 49 голов.
В 34 лет: 45 голов.
В 35 лет: 40 голов.
В 36 лет: 41 голов.
В 37 лет: 17 голов.
В 38 лет: 37 голов.
Сколько он еще будет забивать?
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