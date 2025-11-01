Лаутаро поставил себя выше Агуэро и Тевеса в списке лучших аргентинских нападающих 🤡🤔

Совсем недавно мы всерьез считали, что Лаутаро Мартинес может выиграть «Золотой мяч». И на то были основания. Хотя карьера нападающего «Интера» не всегда была столь яркой. Помните, как его вечно критиковали за провальные матчи в сборной Аргентины? Самые преданные фанаты даже сейчас могут прокрутить в голове упущенный момент Лаутаро.

Но не переживайте. С самооценкой у Мартинеса все в порядке. Он гордо поставил себя на четвертое место в топе лучших нападающих в истории Аргентины – выше Серхио Агуэро и Карлоса Тевеса.

Ну ладно.